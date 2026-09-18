Els casals infantils del CAE i La Xarranca tanquen l'estiu amb 562 participacions al Bages

El CAE i la Fundació La Xarranca han tancat la campanya de casals infantils d'estiu amb un balanç positiu. Entre el juny i els primers dies de setembre s'han organitzat setze casals en diversos municipis del Bages, que han sumat 562 participacions d'infants.
La campanya va començar amb set casals de jornada intensiva, del 8 al 19 de juny, a Manresa, Sant Salvador de Guardiola, Castellfollit del Boix, Sant Vicenç de Castellet i Súria, amb 175 infants. Durant els mesos de juny i juliol es van fer sis casals a Manresa, Castellbell i el Vilar i Castellfollit del Boix, amb 311 participacions, mentre que entre finals d'agost i principis de setembre tres casals a Navàs, Sant Salvador de Guardiola i Súria van comptar amb 76 infants.
El joc i l'animació, eixos de les activitats
L'eix d'animació ha tornat a ser un dels elements vertebradors de les activitats, a partir d'un relat compartit que ha servit per donar coherència als jocs, tallers i propostes. Als casals de jornada intensiva de juny, els infants es van endinsar en la història d'El Petit Príncep, mentre que als casals d'estiu van participar en la RAMI 2.0 (Revolta Atípica Mundial Interdisciplinar), amb activitats relacionades amb cultures, tradicions i curiositats d'arreu del món.
La programació també s'ha adaptat a les condicions meteorològiques, especialment durant les onades de calor, amb una major presència de jocs i activitats amb aigua.
Una satisfacció de les famílies de 4,93 sobre 5
Les enquestes també reflecteixen una valoració elevada dels casals. Les famílies han puntuat amb un 4,93 sobre 5 la satisfacció amb el desenvolupament de les activitats, mentre que els equips de monitoratge han obtingut un 4,7 sobre 5. De les 77 famílies que han respost l'enquesta, el 99% assegura que recomanaria els serveis a altres famílies.
La campanya ha comportat 63 contractacions entre els tres períodes d'activitats, incloent-hi personal de direcció, monitoratge i vetlladors. També hi han participat tres persones en pràctiques i una voluntària europea. A més, La Xarranca ha assumit el cost de dues persones vetlladores durant totes les setmanes d'activitats per donar suport als infants que ho han necessitat.