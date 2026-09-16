Junts dona el tret de sortida a la precampanya de Manresa en l'acte de balanç del tercer any de mandat

Junts per Manresa -en aquest cas com a partit, separat del grup Nacionalista- ha aprofitat aquest dimecres l'acte de balanç del tercer any de mandat de la seva tasca com a principal grup de l'oposició a l'Ajuntament per llançar un missatge clar de cara a les eleccions municipals de maig de 2027. Davant una Sala Polivalent 1 del Kursaal plena de públic, el president del grup municipal i futur candidat, Ramon Bacardit, ha reivindicat la formació com l'alternativa al govern actual i ha situat l'inici del nou curs polític com el punt de partida de la precampanya electoral.
L'acte, conduït per la presidenta de la secció local de Junts, Lluïsa Tulleuda, ha comptat amb les intervencions del regidor Josep Gili, que ha fet un repàs de l'activitat del grup municipal al ple durant el darrer any, del doctor en Economia Jordi Franch, que ha exposat una anàlisi de diversos indicadors socioeconòmics de la ciutat, i de Ramon Bacardit, encarregat de tancar la trobada amb un discurs de marcat to electoral.
Franch alerta d'una pèrdua de pes socioeconòmic de la ciutat
En la seva intervenció, Jordi Franch ha defensat que Manresa presenta una evolució socioeconòmica menys favorable que la mitjana catalana en diversos indicadors. Basant-se en dades públiques procedents d'organismes oficials i en referències a l'anomenat informe Fènix, l'economista ha assenyalat que la ciutat ha experimentat un creixement demogràfic en les darreres dècades, però que aquest augment no ha anat acompanyat d'una evolució equivalent dels indicadors de renda i activitat econòmica.
Franch ha afirmat que Manresa ha passat d'estar alineada amb la mitjana catalana en termes de PIB per càpita a situar-se per sota d'aquesta referència, i ha relacionat aquesta evolució amb una menor taxa d'ocupació, una taxa d'atur superior a la catalana i nivells salarials inferiors en diversos sectors econòmics. També ha apuntat a una major dependència de prestacions socials i a un deteriorament d'alguns indicadors socioeconòmics respecte a la mitjana del país.
L'economista ha conclòs que la situació actual "no és fàcil de revertir" i que requerirà actuacions orientades a millorar la productivitat i la capacitat de generar activitat econòmica.
Bacardit situa el 2027 com una "decisió sobre el futur de la ciutat"
La intervenció central de l'acte ha estat la de Ramon Bacardit, que ha fet un discurs orientat clarament a les municipals de l'any vinent. El dirigent de Junts ha assegurat que la ciutat es troba davant l'elecció entre "continuar quatre anys més instal·lada en la resignació" o "obrir una nova etapa de canvi, ambició i esperança".
Segons Bacardit, Junts no aspira només a un relleu polític, sinó a impulsar una nova etapa de govern. "No volem un canvi de govern per ell mateix; el volem perquè estimem la ciutat i perquè sabem que Manresa té més força, més talent i més capacitat de la que demostra actualment", ha afirmat.
El líder de l'oposició ha evitat qüestionar les persones que integren el govern municipal, però ha sostingut que després de tres anys de mandat s'ha evidenciat que "no està preparat per afrontar els grans reptes" que té la ciutat. En aquest sentit, ha citat qüestions com la seguretat, el manteniment dels barris, l'habitatge, el comerç, les infraestructures o el sistema de recollida de residus.
Una oposició "constructiva" i un programa centrat en els problemes quotidians
Bacardit també ha reivindicat la feina feta per Junts durant el mandat, assegurant que ha estat el grup de l'oposició que més iniciatives ha presentat amb voluntat de contribuir al debat municipal. Alhora, ha insistit que els propers mesos no es limitaran a denunciar els problemes de la ciutat, sinó que presentaran propostes concretes per afrontar-los.
Entre els àmbits que ha situat com a prioritaris hi ha la seguretat, el civisme, la neteja, l'habitatge, el comerç de proximitat, la mobilitat i la reactivació econòmica. També ha avançat que continuaran fiscalitzant l'acció del govern i vetllant pel compliment de compromisos adquirits durant el mandat.
El dirigent juntaire ha defensat que la política municipal ha de tornar a ser "una eina útil al servei de les persones" i ha reivindicat la importància de resoldre els problemes quotidians dels veïns. "Un carrer net, una vorera arreglada, una plaça segura o un habitatge disponible poden semblar qüestions petites des d'un despatx, però són les coses que afecten la vida diària de la gent", ha assenyalat.
"Queden 249 dies"
En la recta final del discurs, Bacardit ha apel·lat directament a la mobilització de militants i simpatitzants de cara als propers mesos i ha presentat les eleccions municipals com "el curs polític més important dels darrers anys". El candidat ha assegurat que Junts arribarà als comicis amb "una candidatura preparada, representativa i capaç de governar" i amb un projecte construït "des del carrer".
"Manresa no està condemnada a continuar així", ha afirmat, abans de defensar que la ciutat té els recursos i el potencial necessaris per recuperar "l'empenta, el control i l'ordre". L'acte s'ha tancat amb una diapositiva que recordava que falten 249 dies per a les eleccions municipals de maig de 2027, una imatge que ha reforçat la idea que Junts ha activat ja la maquinària electoral.