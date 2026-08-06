Junts acusa el govern de defugir el debat sobre la compra del Bloc 8 de Manresa

Junts Manresa ha replicat a la resposta del govern municipal sobre la compra del Bloc 8 i l'acusa d'intentar "desviar el debat" per evitar justificar el missatge que, al seu entendre, transmet l'adquisició de l'immoble amb diners públics. El grup defensa que la ciutat necessita una política estructural per incrementar l'oferta d'habitatge.
Junts insisteix en el "missatge" que transmet la compra
En un comunicat, la formació assegura que el debat no és si Manresa necessita més habitatge social, sinó quin model d'habitatge impulsen la Generalitat i l'Ajuntament i quin missatge traslladen a la ciutadania.
Segons Junts, destinar 600.000 euros de recursos públics a adquirir un edifici que "ha estat durant anys al centre d'un conflicte d'habitatge" fa que una part de la ciutadania pugui percebre que "la pressió acaba donant resultats i que, al final, l'Administració acaba cedint". El grup considera que aquesta és la qüestió que el govern intenta evitar.
La formació també afirma que molts ciutadans que treballen, paguen impostos, compleixen la llei i estalvien per accedir a un habitatge es poden preguntar si aquest és el model que mereixen, i sosté que la compra de sis pisos no resol el problema estructural de l'habitatge a la ciutat.
Reclama augmentar l'oferta d'habitatge
Per al grup municipal, la resposta a la crisi de l'habitatge hauria de passar per facilitar la construcció de nous habitatges, eliminar traves burocràtiques, donar seguretat jurídica als propietaris perquè incorporin pisos buits al mercat de lloguer i apostar per la rehabilitació del parc existent.
Junts defensa que només amb aquestes mesures es podran generar "els més de mil habitatges que Manresa necessita" i contribuir a moderar els preus del lloguer i de compra. En aquest sentit, contraposa aquest model al que atribueix al govern, que considera basat en "administrar les conseqüències" en lloc de solucionar el problema.
Crítiques pel moment de l'anunci
El grup també qüestiona que l'anunci de la compra es fes el 3 d'agost, en ple període de vacances. Segons Junts, escollir el moment de menor atenció informativa de l'any "no és una casualitat, sinó una decisió política", i sosté que si el govern estava convençut de l'operació no tenia motius per ajornar-ne la comunicació.
En lloc de respondre a les crítiques de l'oposició, Junts reclama que el govern expliqui per què considera que aquesta és la millor manera de destinar 600.000 euros de diners públics i per què no impulsa, segons el seu criteri, polítiques que incrementin de manera efectiva l'oferta d'habitatge.
Dos models davant la crisi de l'habitatge
La formació conclou que existeixen dos models clarament diferenciats per afrontar la situació. D'una banda, atribueix al govern una estratègia basada en "pedaços" que no resolen el problema de fons; de l'altra, defensa un model centrat en construir més habitatges, rehabilitar el parc existent, mobilitzar els pisos buits amb garanties jurídiques per als propietaris i facilitar la promoció residencial.
Junts tanca el comunicat insistint que la pregunta continua sense resposta: "com contribueix la compra de només sis habitatges a resoldre una ciutat que necessita més d'un miler de nous habitatges?". Segons el grup, mentre no s'impulsin reformes estructurals, la crisi de l'habitatge a Manresa continuarà agreujant-se.