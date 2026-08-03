El Govern compra el Bloc 8, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge a Manresa

El Govern ha tancat la compra del Bloc 8 de Manresa, un dels principals símbols de la lluita pel dret a l'habitatge a Catalunya durant els últims mesos. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) s'ha fet enrere i finalment sí que adquirirà l'edifici, situat al passatge Tudela, per 600.000 euros amb l'objectiu d'incorporar-lo al parc públic de lloguer social. L'operació evitarà el macrodesnonament de les famílies que hi viuen, previst per al 23 de setembre després de l'ofensiva judicial impulsada pel fons voltor Cerberus.
La compra s'ha formalitzat mitjançant el dret de tanteig i retracte, una fórmula que el Govern considera més ràpida que la construcció de nous habitatges per ampliar el parc públic, que sumarà sis habitatges de protecció permanent destinats al lloguer social. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat que aquesta eina permet "ampliar el parc públic de manera més àgil" i ha subratllat que l'operació "pot garantir l'estabilitat residencial de les famílies que actualment hi viuen, alhora que promou habitatge de lloguer social amb protecció permanent".
Una compra finançada conjuntament amb l'Ajuntament
Del cost total de l'operació (600.000 euros), 540.000 els assumirà l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i els 60.000 euros restants l'Ajuntament de Manresa. A més, el consistori adquirirà un dels locals de l'immoble i col·laborarà tant en la finalització de les obres pendents com en l'acompanyament de les famílies residents.
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha celebrat l'acord assolit amb la Generalitat i ha destacat la rapidesa amb què s'ha pogut activar el dret de tanteig: "És una molt bona notícia que Manresa disposi de sis habitatges més destinats al lloguer social. Des de l'Ajuntament continuarem treballant per ampliar el parc d'habitatge assequible", ha afirmat.
Un conflicte "eternitzat"
L'acord arriba després de mesos de negociacions fallides per intentar que l'immoble passés a mans públiques i evitar l'expulsió dels veïns. El Bloc 8 estava ocupat des del 2021, després d'haver estat més d'una dècada buit, i s'havia convertit en un emblema de la lluita de la PAHC Bages contra els desnonaments. El passat mes de febrer, més de 300 persones es van concentrar davant l'edifici per impedir el desnonament d'una de les famílies residents que, després d'una matinada de resistència i d'un ampli desplegament policial, es va suspendre.
El fons voltor Cerberus va incrementar en 200.000 euros el preu inicialment pactat per l'edifici, una xifra que l'Agència de l'Habitatge considerava especulativa i, en esgotar-se el termini per exercir el tanteig sense acord, el fons va reactivar els procediments judicials i va fixar el 23 de setembre com a data per desnonar les sis famílies, entre les quals hi ha vuit menors d'edat. L'acord d'adquisició anunciat aquest dilluns, però, evita ara aquest escenari i garanteix que l'immoble passi definitivament a formar part del parc públic d'habitatge, una reivindicació que tant les famílies com la PAHC defensaven des de feia mesos.