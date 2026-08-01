La Grada d'Animació crea una plataforma per compartir cotxe als desplaçaments del Kids&Us Manresa

L'Associació Grada d'Animació - Bàsquet Manresa Supporters ha presentat GradaCar Mobilitat, una nova plataforma pensada per facilitar els desplaçaments dels aficionats del Kids&Us Manresa als partits que l'equip disputa lluny del Nou Congost. El servei vol posar en contacte les persones que disposen de places lliures al seu vehicle amb aquelles que necessiten transport, amb l'objectiu de reduir despeses, fomentar una mobilitat més sostenible i aconseguir que més seguidors puguin acompanyar l'equip.
Una resposta a una demanda dels aficionats
Segons explica l'associació, la iniciativa neix després d'anys detectant una necessitat recurrent entre l'afició. Molts seguidors volien assistir als desplaçaments, però no disposaven de vehicle propi o tenien dificultats per organitzar el viatge.
Amb GradaCar Mobilitat, aquesta necessitat es vol resoldre mitjançant una eina gratuïta que connecta conductors i passatgers interessats en assistir als partits del Kids&Us Manresa com a visitant.
Prioritat per als socis i amics de l'entitat
La plataforma està oberta a qualsevol aficionat de l'equip, independentment de si forma part o no de l'Associació Grada d'Animació. Tot i això, en tractar-se d'un servei impulsat i gestionat per l'entitat, els seus socis i amics tindran prioritat en el procés d'assignació de places.
Per participar-hi, les persones interessades només han d'indicar si disposen de vehicle amb places lliures o si, per contra, necessiten transport. Un cop es tanquen les inscripcions de cada desplaçament, el sistema distribueix automàticament les places disponibles, prioritzant els socis i intentant mantenir junts els grups que volen viatjar plegats.
Les assignacions es comunicaran posteriorment per correu electrònic.
Més mobilitat, menys vehicles i més afició
Més enllà de facilitar els desplaçaments, l'associació destaca que el projecte també pretén reforçar la convivència entre els seguidors, afavorir els vincles entre l'afició i reduir el nombre de vehicles que es desplacen als pavellons rivals, amb el consegüent benefici ambiental.
GradaCar Mobilitat forma part de l'aposta de l'Associació Grada d'Animació - Bàsquet Manresa Supporters per incorporar eines digitals que facilitin el dia a dia dels seguidors i contribueixin a fer créixer la presència de la Marea Vermella tant al Nou Congost com als desplaçaments.