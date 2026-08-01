El CE Manresa empata sense gols al camp del Reus FC Reddis en un duel molt igualat

El CE Manresa ha sumat un empat sense gols (0-0) aquest dissabte al camp del Reus FC Reddis en el seu segon partit de preparació de l'estiu. Tot i l'absència de gols, el duel ha mantingut un ritme elevat per trobar-se encara en les primeres setmanes de pretemporada i ha servit als dos equips per continuar acumulant minuts i rodatge. El partit s'ha disputat a porta tancada.
Un partit amb poques ocasions
El matx ha estat molt equilibrat i amb escasses arribades clares a les dues àrees. Les defenses s'han imposat als atacs durant bona part de l'enfrontament i això ha fet que els porters pràcticament no haguessin d'intervenir.
El Reus FC Reddis ha apostat per un joc més vertical, intentant buscar de manera constant les esquenes de la defensa manresana, però sense trobar l'encert necessari en els metres finals.
El CE Manresa domina la possessió
Per la seva banda, el conjunt bagenc ha destacat especialment en la segona meitat per la paciència en la construcció del joc des del darrere. El CE Manresa ha controlat la major part de la possessió de la pilota i ha intentat portar la iniciativa davant un rival del mateix nivell competitiu.
En els últims minuts, tots dos equips han disposat d'una ocasió clara per desnivellar el marcador, però cap de les dues ha acabat al fons de la xarxa.
Malgrat que el partit no ha estat especialment atractiu per als espectadors, el cos tècnic manresà en treu conclusions positives d'una prova que ha permès mesurar el nivell de l'equip davant un rival de característiques similars en aquesta fase inicial de la preparació.