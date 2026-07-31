Centenars de persones reten homenatge a Pau Simon Garcia al Monument a la Mineria de Súria

Centenars de persones s'han aplegat aquest divendres al Monument a la Mineria de Súria per retre homenatge a Pau Simon Garcia, el treballador mort aquesta setmana en un accident a la mina de Cabanasses. L'acte, convocat pel comitè d'empresa d'ICL, ha servit per expressar el condol del col·lectiu miner i el suport a la família de la víctima.
Una ofrena floral i un llarg silenci en record del miner
L'homenatge ha començat amb una ofrena floral al Monument a la Mineria. Tot seguit, el president del comitè d'empresa d'ICL, David Sibila, ha traslladat el condol del col·lectiu miner per la mort de Pau Simon Garcia i ha expressat el suport a la seva família, recordant-lo com "un jove que ha marxat massa aviat".
Després del parlament, els assistents han escoltat El Cant dels Ocells i han guardat un llarg i contingut minut de silenci fins a la cloenda de l'acte.
Entre els participants hi havia l'alcalde de Súria, Albert Coberó; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero; les directores territorials d'Interior i d'Empresa i Treball de la Generalitat, així com diversos membres de la corporació municipal.
El municipi manté el dol oficial
Aquest divendres és el segon dels dos dies de dol oficial decretats per l'Ajuntament de Súria arran de l'accident mortal a la mina de Cabanasses. Durant aquestes jornades, les banderes de la Casa de la Vila onegen a mig pal.
La corporació municipal ja va recordar la víctima en l'inici del ple ordinari celebrat aquest dijous, amb un minut de silenci. En nom de l'Ajuntament, l'alcalde Albert Coberó va expressar el condol institucional i va traslladar el suport del consistori a la família de Pau Simon Garcia.
El funeral per la víctima tindrà lloc aquest divendres a les 7 de la tarda al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella.