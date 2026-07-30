El funeral pel treballador mort a la mina de Súria serà aquest divendres a Sant Martí de Torroella

Els actes de comiat i homenatge a Pau Simon Garcia, el jove miner de 26 anys mort aquest dimecres en accident laboral a la mina de Cabanasses, a Súria, tindran lloc aquest divendres, 31 de juliol. Familiars, amics, veïns i companys de feina es reuniran en diverses trobades programades al llarg de la jornada per retre-li l'últim adéu.
La vetlla i la cerimònia de funeral
El funeral se celebrarà a les 7 de la tarda al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, la localitat d'on era veí la víctima. Prèviament, la vetlla s'instal·larà al Tanatori Mémora de Santpedor (situat al carrer Betadors, 7). La sala vetllatòria estarà oberta durant tot el divendres de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 2/4 de 7 de la tarda.
Ofrena floral del comitè d'empresa a Súria
Abans de la vetlla i el funeral, la plantilla i els companys de feina del jove també li retran el seu particular homenatge a la vila minera. El comitè d'empresa d'ICL a Súria ha convocat un acte en la seva memòria a 2/4 de 10 del matí.
La trobada tindrà lloc a la rotonda del Miner de Súria, on es durà a terme una ofrena floral en record del treballador.
Un accident laboral mortal tres anys després
Pau Simon Garcia, de 26 anys, veí de Sant Martí de Torroella i conegut també per haver impulsat recentment com a emprenedor el gimnàs S3 Fit Zone a Santpedor, va perdre la vida dimecres al matí en patir un accident laboral a la mina de Cabanasses. Els fets es van produir cap a les 11 del matí a l'interior de les galeries quan es va veure sorprès pel despreniment lateral d'un parament mentre es trobava al costat d'un dels minadors continus de la mina.
El sinistre va provocar l'evacuació preventiva de 240 miners i la paralització immediata de l'activitat per part d'ICL. L'Ajuntament de Súria ha decretat dos dies de dol oficial.