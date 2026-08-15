Detingut un home al Bages acusat de tràfic de drogues i explotació sexual

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home a Castellbell i el Vilar (Bages) acusat de delictes de tràfic de drogues i explotació sexual comesos entre el gener i el juliol de 2025. L’arrest s’ha fet en compliment d’una ordre europea de detenció i entrega (OEDE) emesa per Itàlia.\r\n\r\nL’home era buscat per les autoritats italianes i els Mossos han executat l’ordre europea i han posat el detingut a disposició de les autoritats judicials corresponents. L’operatiu permet donar compliment a la petició d’entrega emesa per Itàlia.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nUn incendi crema un aparell d'aire condicionat en un pis del carrer Oleguer Miró de Manresa Pere Fontanals\r\n\r\n