CGT i ASB denuncien ERTO al sector carni del Bages arran de la pesta porcina

La CGT Sallent i Acció Sindical Bages (ASB) denuncien l'aplicació d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) al sector carni del Bages arran de la crisi provocada per la pesta porcina africana (PPA). Segons asseguren les dues organitzacions, de moment tenen constància de mesures que afecten treballadors de l'Escorxador d'Avinyó i de MACOBA.
Els sindicats expliquen que van tenir coneixement dels expedients a finals de juliol a través de treballadors afiliats i afectats. En el cas de MACOBA, asseguren que els treballadors els han traslladat que se'ls ha comunicat verbalment una reducció de jornada sense una data clara de finalització i amb la possibilitat que la situació s'allargui durant mesos.
Pel que fa a l'Escorxador d'Avinyó, CGT i ASB expliquen que la direcció ha comunicat als treballadors afectats que la declaració oficial de la PPA i les restriccions imposades per les autoritats sanitàries i comercials han provocat una "limitació severa" de l'activitat productiva i han tingut un impacte directe en l'activitat de l'escorxador.
Els sindicats rebutgen que els treballadors assumeixin el cost de la crisi
CGT i ASB consideren que la crisi derivada de la pesta porcina africana no pot servir perquè les empreses traslladin les seves conseqüències als treballadors. Les dues organitzacions alerten que les reduccions de jornada i les suspensions de contractes poden aprofundir la precarietat d'un sector que, segons denuncien, ja està marcat per unes condicions laborals especialment vulnerables.
"Si la crisi afecta els marges de benefici de les empreses, no pot ser que la primera conseqüència recaigui sobre els treballadors i les treballadores", assenyalen els sindicats.
CGT i ASB recorden, a més, que aquesta situació se suma a l'ERTO que el desembre passat va afectar 458 treballadors d'una empresa de treball temporal que prestaven servei en un macroescorxador d'Osona, també arran de la crisi de la pesta porcina africana.
Critiquen la manca d'informació pública sobre els expedients
Un altre dels aspectes que preocupa les dues organitzacions és el que consideren un "silenci" al voltant dels expedients. CGT i ASB asseguren que en tenen constància des de finals de juliol i que des d'aleshores han trobat a faltar informació pública sobre la situació. En concret, asseguren que no han detectat comunicats dels comitès d'empresa ni una resposta pública clara dels sindicats representats en aquests òrgans, i també critiquen la manca d'informació visible per part de les federacions de CCOO i UGT.
Les organitzacions consideren que la repercussió mediàtica de la situació hauria de ser proporcional al pes del sector carni a la comarca i asseguren que és "legítim preguntar-se per què una situació que afecta llocs de treball i un sector estratègic per al Bages està envoltada de tan poca informació pública".
En aquest sentit, reclamen que els treballadors coneguin quines persones estan afectades pels expedients, durant quant de temps, quines mesures s'hi estan aplicant i quines garanties han exigit les empreses.
Reclamen controlar l'aplicació dels ERTO
CGT i ASB també demanen que s'analitzi detalladament com s'estan aplicant els expedients i que es vigili que no es converteixin en una eina per aprofundir en la precarització o afeblir l'activitat sindical.
Els sindicats reclamen que cap treballador sigui discriminat o perjudicat per la seva activitat sindical o per haver defensat els seus drets laborals i demanen extremar la vigilància davant de qualsevol possible ús irregular dels expedients.
Per això, exigeixen transparència, informació i defensa activa dels llocs de treball, així com que les empreses expliquin quines alternatives han explorat abans d'aplicar mesures que afecten directament les seves plantilles.
CGT i ASB recorden altres conflictes laborals al sector
Les dues organitzacions també situen els actuals expedients en un sector que, segons denuncien, ja acumula diversos conflictes laborals al Bages.
ASB manté un conflicte amb MACOBA per denunciar presumptes incompliments del conveni i vulneracions de drets laborals, mentre que CGT Sallent manté un conflicte amb ONET MTL, empresa encarregada del servei de neteja de l'escorxador Mafrica, arran de les denúncies formulades per treballadores.
CGT i ASB consideren que una nova crisi no pot servir per empitjorar les condicions laborals del sector i anuncien que continuaran al costat dels treballadors afectats per defensar els llocs de treball i els drets laborals. Finalment, fan una crida als treballadors del sector carni del Bages a organitzar-se i defensar col·lectivament els seus drets.