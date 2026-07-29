El personal administratiu amb atenció al públic lidera la demanda laboral al Bages

El personal administratiu amb capacitat per atendre el públic és el perfil professional més sol·licitat al Bages durant el primer semestre de 2026. Així ho recull l'última edició de l'Infoxaloc, elaborada per la Diputació de Barcelona, que situa aquesta ocupació al capdavant de les demandes gestionades pels Serveis Locals d'Ocupació (SLO) de la comarca, amb el 9,1% del total d'ofertes.
Les feines administratives encapçalen el rànquing de les més buscades
Segons les dades recollides pels serveis d'ocupació, gairebé una de cada deu ofertes rebudes durant els primers sis mesos de l'any s'han adreçat a persones capaces de desenvolupar tasques administratives i, alhora, d'atendre el públic.
En segona posició hi apareix el personal de neteja en entorns professionals, com ara oficines, hotels o establiments similars, que representa el 6,8% de les ofertes. Completen les primeres posicions el personal per a venda a botigues i magatzems (4,6%), els peons d'indústries manufactureres (4,6%) i els peons del transport de mercaderies i descarregadors, amb el 3,7%.
Entre els perfils amb més oportunitats laborals també destaquen els agents i representants comercials (3,2%), els auxiliars d'infermeria hospitalària (2,7%), els cuiners (2,3%), els professionals dedicats a la cura de persones en serveis de salut (2,1%) i els cambrers (2%).
Mig miler llarg d'ofertes gestionades
Durant el primer semestre de l'any, els Serveis Locals d'Ocupació del Bages han gestionat 561 ofertes de feina. En aquest període, 601 persones han trobat una ocupació i s'han registrat un total de 704 insercions laborals, ja que algunes persones han accedit a més d'un lloc de treball.
La taxa d'inserció assolida ha estat del 17,7%, una xifra que se situa lleugerament per sota de la mitjana del conjunt de les comarques de Barcelona, fixada en el 19,4%.
Més de 3.300 persones ateses
La xarxa de serveis d'ocupació ha atès durant els primers sis mesos de l'any 3.387 persones que buscaven feina o volien millorar la seva situació laboral, així com 448 empreses.
A més, els serveis han impulsat prop d'11.000 accions destinades a millorar l'ocupabilitat de les persones usuàries i gairebé 950 actuacions de suport a les empreses per facilitar la recerca de talent, amb l'objectiu d'afavorir la inserció laboral i donar resposta a les necessitats del teixit productiu de la comarca.