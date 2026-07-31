Ampans obre les inscripcions d'una nova edició del grau bàsic de Serveis Administratius

Ampans ha obert el període de sol·licituds per accedir a una nova edició del Cicle Formatiu de Grau Bàsic (CFGB) de Serveis Administratius que impartirà el centre Fem Possible FP a partir del setembre. El termini per presentar les inscripcions finalitzarà el 3 de setembre.
Una proposta per combinar estudis i inserció laboral
Després d'estrenar aquest itinerari formatiu durant el curs 2025-2026, Fem Possible FP continuarà oferint el Cicle Formatiu de Grau Bàsic de Serveis Administratius, adreçat a joves d'entre 15 i 18 anys que hagin cursat segon o tercer d'ESO i que vulguin continuar la seva formació amb una metodologia més pràctica i orientada al món laboral.
El programa combina els continguts acadèmics amb la formació professional específica en l'àmbit de l'administració i la gestió, incloent-hi períodes de pràctiques en empreses.
Doble titulació en acabar els estudis
L'itinerari té una durada de dos cursos i permet obtenir tant el títol de Graduat o Graduada en Educació Secundària Obligatòria (ESO) com el de Tècnic o Tècnica Bàsic en Serveis Administratius. Segons destaca Ampans, aquesta doble titulació facilita tant la continuïtat dels estudis com la incorporació al mercat laboral.
L'entitat assenyala que el cicle ofereix un entorn proper i de suport per potenciar les capacitats personals i professionals dels alumnes i preparar-los per afrontar nous reptes acadèmics i laborals.
Sol·licituds obertes fins al 3 de setembre
Les famílies interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 3 de setembre. Per obtenir informació sobre els requisits d'accés, el procés d'admissió o el contingut dels estudis, poden contactar amb l'equip de Fem Possible FP a través del correu electrònic d'Ampans.
El Cicle Formatiu de Grau Bàsic de Serveis Administratius es va posar en marxa el curs passat amb una primera promoció de 17 alumnes, consolidant una nova oferta formativa impulsada per Ampans per donar continuïtat educativa als joves a través d'un model d'aprenentatge eminentment pràctic.