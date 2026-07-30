L'equip de carrer de Manresa detecta 36 persones sense llar durant el 2026, més que en tot el 2025

L'Ajuntament de Manresa té detectades 36 persones que han dormit al carrer, a la ciutat, durant els primers mesos de 2026, una xifra que ja supera el total registrat durant tot el 2025. El govern municipal ho ha donat a conèixer en una resposta escrita al grup municipal de Junts, en què explica el funcionament del dispositiu de seguiment del sensellarisme i defensa que les dades es mantenen permanentment actualitzades.
Un seguiment continu des de la creació de l'equip especialitzat
La informació s'ha fet pública arran d'una pregunta formulada per Junts en el ple municipal del mes de juliol sobre el nombre de persones que dormen al carrer a la ciutat i la seva evolució.
En la resposta, el govern explica que des del 2023 Manresa disposa d'un equip especialitzat en sensellarisme, integrat per dos educadors socials i un professional d'infermeria a mitja jornada, gràcies a un conveni amb Althaia en l'àmbit de la salut mental.
Segons el consistori, aquest equip treballa diàriament en medi obert, tant en horari de matí com de tarda, localitzant, identificant i acompanyant les persones que es troben en situació de sensellarisme.
Les dades s'actualitzen de manera permanent
L'Ajuntament assenyala que el recompte no es fa en una data concreta, sinó que és continu. Les dades s'alimenten de les deteccions que fan els serveis socials, els cossos policials, la Creu Roja, els avisos veïnals i altres canals, que se centralitzen en l'equip especialitzat.
El govern precisa que aquest seguiment inclou tant les persones que dormen directament al carrer com aquelles que viuen en allotjaments inadequats, com ara barraques, caravanes, garatges o locals. Les persones que resideixen en habitatges insegurs també formen part de la classificació del sensellarisme, tot i que són ateses per altres equips municipals.
La xifra del 2026 ja supera la de tot l'any passat
Pel que fa a l'evolució, el govern indica que disposa de dades consolidades des de l'entrada en funcionament del programa específic de sensellarisme vinculat al Contracte Programa 2022-2025. Segons aquestes dades, al llarg de tot el 2023 es van detectar 23 persones que havien dormit al carrer; el 2024 en van ser 20; el 2025 la xifra va pujar fins a 32, i durant els primers mesos del 2026 ja s'han identificat 36 persones.
El consistori matisa, però, que aquestes dades corresponen al nombre total de persones diferents detectades al llarg del període i no al nombre de persones que dormen simultàniament al carrer. També subratlla que les xifres varien de manera constant al llarg de l'any, motiu pel qual considera més representatiu el recompte acumulat anual que no pas les fotografies puntuals setmanals o mensuals.