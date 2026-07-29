El govern de Sant Fruitós assegura que les obres de l'entorn del CAP començaran al setembre

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha respost a les crítiques d'ERC sobre el retard en la urbanització de l'entorn del nou Centre d'Atenció Primària (CAP) i ha assegurat que les obres començaran aquest mes de setembre. El govern municipal rebutja les afirmacions dels republicans i defensa que el projecte s'ha tramitat íntegrament durant l'actual mandat.
La resposta arriba després que ERC reclamés aquest dimecres l'execució immediata de les obres i assegurés que el projecte havia quedat preparat durant l'anterior mandat. El govern municipal afirma que aquestes manifestacions "no s'ajusten a la realitat" i lamenta que puguin generar confusió entre la ciutadania.
El govern detalla la tramitació del projecte
Segons explica el consistori, els treballs per urbanitzar l'entorn del nou equipament sanitari es van iniciar a l'agost de 2025 amb l'obertura de l'expedient per encarregar la redacció del projecte.
L'Ajuntament assenyala que el document es va aprovar inicialment el setembre de 2025 i que la versió definitiva, presentada per l'empresa redactora, va rebre l'aprovació definitiva mitjançant un decret d'Alcaldia el novembre del mateix any.
Posteriorment, el desembre de 2025 es van aprovar els plecs administratius i tècnics i es va iniciar el procés de licitació. Un cop completada la contractació pública, les obres van ser adjudicades el juny de 2026.
El govern municipal assegura que aquest calendari evidencia que el projecte "ha continuat avançant en tot moment" i sosté que les afirmacions d'ERC sobre una manca d'actuació municipal "no responen a la realitat dels fets ni de la tramitació administrativa".
Rebutja que fos un projecte heretat
En la seva resposta, el govern també contradiu la versió d'ERC sobre l'origen del projecte i afirma que la urbanització de l'entorn del CAP "es tracta d'un projecte iniciat en aquest mandat" i que no era una actuació que ja estigués redactada quan va començar l'actual mandat.
L'Ajuntament conclou que continuarà informant sobre l'evolució de les obres a través dels seus canals oficials i insisteix que ho farà amb "informació contrastada i rigorosa".