El PP acusa el Govern de «premiar l'ocupació» amb la compra del Bloc 8 de Manresa

El Partit Popular de Manresa ha carregat contra la compra del Bloc 8 del passatge Tudela per part de la Generalitat i l'Ajuntament, una operació que incorporarà sis habitatges al parc públic de lloguer social i evitarà el desnonament de les famílies que hi resideixen. En un comunicat, la formació, que actualment no té representació al consistori, considera que l'operació transmet un "missatge equivocat" a la ciutadania i reclama un canvi en les polítiques d'habitatge.
El PP considera que l'operació "premia l'ocupació"
Els populars qualifiquen la compra de l'immoble d'"autèntic escarni" per a les famílies que, asseguren, "treballen, paguen hipoteques o lloguers i estalvien durant anys per accedir a un habitatge". Segons el PP, la decisió del govern municipal d'ERC, PSC i Impulsem Manresa, conjuntament amb la Generalitat, "premia la via de la desobediència i l'ocupació".
En el comunicat, el partit sosté que la compra dels sis habitatges, per un import de 600.000 euros de diners públics, estableix "un precedent perillós" perquè, al seu entendre, dona la percepció que "qui genera conflicte acaba obtenint una recompensa". També critica que el govern hagi optat per aquesta via en lloc d'afrontar el problema de l'habitatge amb altres polítiques.
Reclama un canvi de model en les polítiques d'habitatge
El PP rebutja els arguments de l'executiu segons els quals la compra permet ampliar de forma ràpida el parc públic d'habitatge i considera que incorporar sis pisos "no resol el dèficit estructural" de la ciutat.
Com a alternativa, proposa un model basat en l'increment de l'oferta d'habitatge, amb mesures com la construcció de nous pisos mitjançant col·laboració publicoprivada, incentius fiscals per als propietaris que lloguin a preus moderats, la rehabilitació del parc existent, acords amb cooperatives per impulsar habitatge social, la mobilització de pisos buits amb garanties jurídiques i l'eliminació de traves burocràtiques que dificultin noves promocions.
Els populars conclouen que els recursos públics s'haurien de destinar a aquestes polítiques i no a l'adquisició del Bloc 8, una decisió que, segons afirmen, "no és política d'habitatge" i que perjudica les persones que "treballen, estalvien i volen accedir a un habitatge".