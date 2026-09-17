La Fira de Sant Miquel tornarà a omplir Santpedor d'activitats populars, cultura i productes ecològics

Santpedor celebrarà del 20 al 27 de setembre una nova edició de la Fira de Sant Miquel, una de les cites més emblemàtiques del calendari festiu del municipi. Durant tota una setmana, la vila acollirà una vintena d'activitats adreçades a tots els públics que combinaran tradició, cultura popular, gastronomia, música i promoció dels productes naturals i ecològics.
La programació arrencarà amb el tradicional concurs de pintura ràpida i culminarà amb la 36a edició de la Fira de Productes Naturals i Ecològics, que tornarà a omplir els carrers de parades, activitats i propostes vinculades a la sostenibilitat i al consum de proximitat. També hi tornarà a tenir protagonisme el concurs de músics i artistes al carrer, una de les activitats més característiques de la jornada final.
La geganta Mundeta estrenarà vestit
Una de les principals novetats d'enguany serà l'estrena del nou vestit de la geganta Mundeta. La presentació es farà en el marc de la trobada i cercavila de colles geganteres, una de les activitats més participades de la Fira i que reunirà diverses colles per recórrer els carrers del municipi.
La cultura popular continuarà tenint un paper destacat amb altres propostes tradicionals que formen part de la identitat de la celebració.
Correfoc, Timbaler i castells
Entre els actes més esperats hi haurà el correfoc i la desena encesa del Timbaler, que tornaran a convertir el centre de Santpedor en un escenari de foc, llum i música. L'acte commemoratiu del Timbaler arriba a la seva desena edició consolidat com un dels moments més destacats de la festa.
La programació també inclourà la tradicional diada castellera, així com diferents activitats vinculades a la cultura popular catalana.
Música, gastronomia i activitats per a totes les edats
La Fira de Sant Miquel mantindrà també els espais dedicats a la música i la gastronomia, que en els darrers anys han esdevingut un dels principals punts de trobada de la celebració. En aquest sentit, es repetirà la proposta de l'espai gastronòmic i musical de Cal Llovet, així com la taverna de la Fira.
Al llarg de tota la setmana també s'han programat tallers artístics i activitats familiars pensades per a petits i grans. Algunes de les propostes requereixen inscripció prèvia a través del formulari habilitat per l'organització.