Santpedor licita per 1,36 milions d'euros les obres de renovació de Cal Llovet

L'Ajuntament de Santpedor ha aprovat aquest dimarts al ple ordinari de setembre la licitació de les obres de renovació de la coberta i reparació del perímetre de la Sala Cal Llovet. El contracte té un pressupost estimat d'1.358.870,74 euros, IVA inclòs, i està previst que els treballs comencin a mitjan febrer i s'allarguin durant un màxim de 12 mesos. El dictamen de licitació s'ha hagut de sotmetre a l'aprovació del plenari per la quantia del contracte, després que el ple del juliol aprovés la modificació de crèdit necessària per afrontar l'actuació.
El projecte compta amb finançament de diverses administracions. En concret, 493.710,62 euros es pagaran amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC 2025-2029), mentre que 487.897,34 euros provenen d'una subvenció de la Diputació de Barcelona.
Renovació de la coberta i millora de l'edifici
Les obres tenen com a objectiu resoldre les patologies detectades a la Sala Cal Llovet i inclouen la renovació de la coberta i la reparació del perímetre de l'edifici.
L'actuació també permetrà millorar l'aïllament tèrmic i acústic de la sala i reforçar estructuralment els elements resistents. El projecte planteja igualment posar en valor el patrimoni industrial de l'edifici.
Els arranjaments es faran sobre els elements ja existents de la construcció i, segons l'Ajuntament, no comportaran cap incidència sobre el solar ni cap variació de la superfície construïda o dels espais exteriors adscrits. El termini màxim previst per executar les obres és de 12 mesos, amb l'inici dels treballs previst per a mitjan febrer.
La licitació es va aprovar amb els vots favorables dels cinc regidors d'ERC, els dos de la CUP i el regidor no adscrit, mentre que els quatre regidors de SEAM hi van votar en contra.
El ple aprova l'actualització de la plantilla municipal
Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat l'actualització de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de 2026 i la modificació del suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals. La mesura adapta els llocs de treball i les seves retribucions a la normativa vigent i a les necessitats actuals de l'Ajuntament.
Igualment, el plenari va aprovar per unanimitat la declaració d'una obra d'especial interès per al reconeixement d'una bonificació de l'ICIO per a un veí del municipi i l'adhesió de l'Ajuntament a l'òrgan de participació sectorial del Consell Comarcal del Bages per impulsar el Pacte Territorial per a la Indústria a la comarca.
En canvi, no va prosperar el reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a les obligacions econòmiques pendents de pagament a Urbalux pel manteniment preventiu i normatiu de l'enllumenat públic del març de 2026. L'import és de 15.330,23 euros. La proposta va obtenir cinc vots a favor d'ERC, sis en contra —quatre de SEAM i dos de la CUP— i una abstenció del regidor no adscrit.
El ple també va donar compte de l'informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei orgànica 2/2012 corresponent al segon trimestre de 2026.
Precs i preguntes de l'oposició
En el torn de control al govern, l'equip d'ERC va respondre els precs i preguntes dels grups de l'oposició. SEAM va plantejar, entre altres qüestions, on es troba l'estació meteorològica i on es poden consultar les dades de les persones afectades per l'esclafit del 20 d'agost. El grup també va preguntar per la gestió de les plagues detectades a la zona del Sindicat, l'avaria de telefonia i dades durant l'estiu i la demanda de més ombra a la plaça de la Pau.
La CUP, per la seva banda, va fer un prec per reduir les altes temperatures durant l'estiu a la residència municipal Cal Jorba i va preguntar quantes línies han començat el curs a l'Institut d'Auro, quina distribució se'n farà i si està previst fer desdoblaments.
La sessió va acabar amb unes paraules de condol de l'alcalde i un aplaudiment de tot el plenari en record de Josep Sala i Rovira, santpedorenc que assistia habitualment als plens com a públic i que va morir sobtadament aquest estiu.