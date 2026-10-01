L'Orquestra Simfònica Sant Cugat interpretarà «La Novena» de Beethoven diumenge al Kursaal

La Novena de Beethoven tornarà a sonar a la sala gran del Kursaal diumenge 4 d'octubre, a les 6 de la tarda, amb un concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat sota la direcció de Salvador Brotons. Els cantants solistes seran Ulrike Haller (soprano), Anaïs Masllorens (contralt), Marc Sala (tenor) i Joan Garcia (baríton), i hi participaran el Quòdlibet Grup Coral i l'Orfeó Manresà. La primera part homenatjarà la soprano catalana Conxita Badia (1897-1975). Queden molt poques entrades, que costen 25 euros.
Un viatge cap a la fraternitat universal
Més enllà de la cèlebre Oda a l'Alegria, la Simfonia núm. 9 de Beethoven és una obra majúscula que traça, en quatre moviments, un viatge cap a la fraternitat universal. Beethoven va dedicar anys a cercar la manera d'unir música i paraula sense perdre l'essència musical. Amb el poema de Schiller va trobar el missatge ideal: una celebració de l'alegria com a símbol d'unió, llibertat i esperança.
Estrenada el 1824 a Viena, continua colpint per la força expressiva, l'estructura innovadora i la profunda humanitat, i s'ha convertit en molt més que una peça musical: un veritable himne universal.
Un homenatge a Conxita Badia a la primera part
Abans de La Novena, el concert s'obrirà amb un emotiu homenatge a Conxita Badia, una de les sopranos catalanes més destacades del segle XX i musa de nombrosos compositors del seu temps. La primera part inclourà una selecció de cançons del cicle La rosa als llavis, d'Eduard Toldrà, una obra estretament vinculada a Badia, que en va ser una de les principals intèrprets i difusores.
Per a l'ocasió s'estrenarà l'arranjament per a soprano i orquestra que Salvador Brotons ha fet de Memòries de Conxita, un tribut que evoca el llegat artístic i humà d'una cantant que va deixar una empremta profunda en la música catalana.
Entrades: 25 euros, amb preus reduïts
A hores d'ara, queden molt poques entrades per assistir al concert. Costen 25 euros, amb un preu de 22 euros per a majors de 65 anys, de 15 euros per a menors de 30 anys i amb el Carnet Galliner, i de 12 euros per a menors de 12 anys. Es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet.