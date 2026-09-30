Manresa homenatjarà Ferran Costa amb una exposició participativa a Selves i Carner

Manresa homenatjarà l'artista Ferran Costa Duran amb l'exposició participativa Ferran Costa tribut. No t'enfadis!, que es podrà visitar del 5 al 26 de novembre al Centre Cívic Selves i Carner i també a l'Escola d'Art. La iniciativa convida artistes, entitats, alumnat i ciutadania a crear una obra inspirada en algun dels dibuixos de Costa, amb termini per presentar-la fins al 16 d'octubre.
Una exposició oberta a la participació
La mostra va sorgir a principis d'aquest any per iniciativa de diverses entitats, associacions, escoles de dibuix i pintura, grups d'amics i persones a títol individual, amb la voluntat d'homenatjar Ferran Costa Duran un any després de la seva mort, el novembre de 2025.
Cada participant pot presentar una única obra, en qualsevol tècnica, inspirada en algun dels dibuixos que l'artista va realitzar al llarg de la seva trajectòria. Les obres hauran de tenir un format únic de 40 per 50 centímetres. Al Centre Cívic Selves i Carner hi ha disponibles uns quaderns amb reproduccions de dibuixos de Costa que es poden consultar lliurement.
Les obres es poden presentar fins al 16 d'octubre al Centre Cívic Selves i Carner, al carrer de Bernat Oller, 14-16, de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 del vespre. Per a més informació, es pot contactar amb l'equipament al 93 872 74 77 o a l'adreça selves@ajmanresa.cat.
Les obres arribaran a diversos espais de Manresa
L'exposició es podrà visitar al Centre Cívic Selves i Carner del 5 al 26 de novembre, mentre que durant aquestes mateixes dates també s'hi exposaran algunes obres a l'Escola d'Art de Manresa.
Posteriorment, de l'1 al 22 de desembre, les obres es distribuiran per diferents espais expositius de la ciutat: el Casal de les Escodines, l'Art de Viure d'Ampans, Moma, l'Escola d'Art i Ca l'Agnès. En alguns espais, la mostra també es podrà mantenir durant les festes de Nadal.
El projecte comunitari està coordinat per la Regidoria d'Acció Comunitària de l'Ajuntament de Manresa i compta amb la participació de diverses entitats, centres educatius, tallers i col·lectius artístics de la ciutat, així com d'artistes, amics, alumnat i persones admiradores de l'obra de Ferran Costa.
Una obra centrada en la ciutat i les escenes quotidianes
Ferran Costa Duran va néixer a Manresa l'any 1954 i era fill i nebot de dibuixants. Als 14 anys es va traslladar a Premià de Mar per motius familiars, on va treballar com a fotògraf, delineant i en una empresa de gravats. Va tornar a Manresa als 47 anys i va continuar dibuixant per encàrrec, fins a dedicar-s'hi plenament després de la jubilació.
Autodidacta i admirador de JJ Sempé i Ronald Searle, la ciutat va ser un dels eixos principals de la seva obra, amb balcons, finestres i escenes quotidianes de Manresa i Premià de Mar. Treballava inicialment amb llapis i posteriorment hi aplicava tinta i aquarel·la.
A partir de fotografies històriques, Costa recreava espais i indrets de la ciutat ambientats als anys seixanta, respectant-ne l'arquitectura i incorporant-hi personatges reals i situacions viscudes. La seva obra es va exposar en diverses localitats i també en equipaments i entitats de Manresa, com l'Escola d'Art, el Casal de les Escodines, el Centre Cívic Selves i Carner i el Cercle Artístic.