Ja es poden presentar candidatures al 14è Premi Planes d'Investigació Periodística

La Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, ha convocat el 14è Premi Josep Maria Planes d'Investigació Periodística. El guardó distingirà el millor treball d'investigació, de denúncia o de sàtira publicat o emès en català entre el desembre del 2025 i el novembre del 2026, i té una dotació de 1.000 euros. Els periodistes i mitjans que hi vulguin optar poden enviar els treballs a premisplanes@periodistes.cat fins al 30 de novembre.
Un premi per mantenir viu el llegat de Josep Maria Planes
El premi Josep Maria Planes té per objectiu reivindicar el periodisme d'investigació i mantenir viu el llegat i la memòria del manresà, pioner en el periodisme d'investigació a Catalunya (1907-1936). El guardó és convocat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa.
Com es pot optar al guardó
El catorzè Premi Josep Maria Planes distingirà el millor treball d'investigació, de denúncia o de sàtira publicat o emès en català entre el desembre del 2025 i el novembre del 2026. Els periodistes i mitjans de comunicació que hi vulguin optar poden enviar els treballs candidats a l'adreça de correu premisplanes@periodistes.cat fins al 30 de novembre.
Un jurat qualificat en periodisme i investigació
El jurat, que decidirà la candidatura guanyadora, està format pel biògraf de Planes i periodista Jordi Finestres; Toni Sellas, periodista i coordinador del grau de Periodisme de la UViC-UCC, i Joan Piqué, periodista i cap de Gabinet d'Alcaldia i Comunicació de l'Ajuntament de Manresa.
Hi participen també els periodistes Mireia Prats i Joan Torrents, guanyadors de l'edició anterior del premi; Laura Pinyol, periodista i en representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya; i el president de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Marc Canturri.
El premi té una dotació econòmica de 1.000 euros.