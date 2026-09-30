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Sardanes durant la Festa de la Verema a Artés

Cultura i Mitjans

La Jovenívola de Sabadell actuarà dissabte al Parc Municipal amb motiu del 50è aniversari de la cobla

  • La cobla Jovenívola de Sabadell celebra 50 anys -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de setembre de 2026 a les 07:47
Actualitzat el 30 de setembre de 2026 a les 07:48

La Festa de la Verema del Bages inclourà aquest dissabte, 3 d'octubre, una audició de sardanes al Parc Municipal d'Artés. L'activitat començarà a 2/4 de 7 de la tarda i anirà a càrrec de la cobla Jovenívola de Sabadell.

Una actuació amb nou sardanes

L'audició, organitzada pels Amics de la Sardana d'Artés, inclourà nou peces, entre les quals El tarlà de l'Argenteria, Ireneta, Estrella de Rubí, Palangrera, Octubre a Martorell i Artés, sardanes i amics. El programa es completarà amb L'home dels mil somnis, La petita princesa i La font del Mont Perdut.

L'acte servirà també per commemorar el 50è aniversari de la Jovenívola de Sabadell. Els Amics de la Sardana d'Artés lliuraran a la cobla un obsequi commemoratiu, obra de l'artista Quim Moya, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Artés i del públic que s'hi vulgui afegir.

En cas de pluja, l'audició es traslladarà a la Sala Dos de Gener.

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