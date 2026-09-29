Strombers actuarà a la Sala Stroika de Manresa dins del cicle Directes Estrella Damm 150

Strombers serà un dels grups que passaran pel cicle Directes Estrella Damm 150 a Manresa, amb un concert el proper dissabte 3 d'octubre a la Sala Stroika. La banda presentarà en directe les seves cançons més populars, dins del nou cicle impulsat per Estrella Damm i l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) per celebrar el 150è aniversari de la cervesera i reivindicar les sales com a motor de la música en directe.
Un repertori de cançons molt estimades pel públic
Strombers presentarà en directe algunes de les seves cançons més populars, com La nit de Sant Joan, Borracha, Tocarem el cel amb la mà o Cada cop que rius. La banda portarà a Manresa un recull dels temes més estimats pel públic, dins d'un llarg repertori, amb un directe que convida a ballar, reflexionar i gaudir de la música amb un so fresc i vibrant.
Més de dues dècades de trajectòria
Amb més de dues dècades de recorregut, Strombers s'ha consolidat com un dels referents de la música en català. La seva proposta sonora combina el ska, el reggae i el rock, i es reflecteix en cançons reivindicatives i festives. Les seves cançons i la seva manera d'entendre la música han fet del grup un dels noms destacats de l'escena catalana.
Un cicle de 45 concerts a sales de Catalunya, les Illes Balears i Castelló
El cicle Directes Estrella Damm 150, impulsat per Estrella Damm i l'ASACC, reunirà 45 artistes en 45 concerts entre setembre i octubre a sales de Catalunya, les Illes Balears i Castelló. Entre els noms de la programació hi ha Miki Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Maruja Limón, Quimi Portet, Suu, Al·lèrgiques al Pol·len, Alfred García, Fades, Svetlana o El Petit de Cal Eril.