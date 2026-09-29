Súria diu adéu a la Biblioteca del carrer Tarragona amb emotivitat i il·lusió per la nova Califòrnia

Súria va acomiadar el divendres 25 de setembre les instal·lacions del carrer Tarragona, que han acollit la Biblioteca durant gairebé quaranta anys, amb un acte ple d'emotivitat, records i il·lusió per la nova Biblioteca Califòrnia. L'alcalde, Albert Coberó, preveu inaugurar el nou equipament dins d'aquest any 2026, que suposarà un augment considerable d'espai per a un servei que ha estat clau en la dinamització cultural i social de la vila.
Un comiat amb veus i música en un espai de silenci
El mateix espai on habitualment es demana silenci es va convertir a l'hora del comiat en un entramat de veus i música que reflectia l'estima de moltes persones de la vila per la Biblioteca. L'acte també va ser un reconeixement al seu paper com a gran dinamitzadora cultural i social, amb nombroses activitats que sovint han comptat amb la col·laboració d'escoles, entitats i persones de totes les edats.
Les persones assistents van poder tornar a veure de prop alguns elements característics de la història de la Biblioteca, com les antigues fitxes de lectors i lectores, el clàssic arxivador de fusta, fotografies, publicacions i llibres representatius d'èpoques anteriors.
L'acte va ser conduït per Elvira Balaguer, amb la participació de Marialba Esquius i un grup de persones usuàries de diferents generacions: Teresina Reguant, Magda Esquius, Elisenda Planas, Ot Gras i Ferran Reguant. Hi va actuar LaTrup Duet.
La nova Biblioteca Califòrnia, més espai per a noves activitats
Coberó va explicar que la instal·lació del mobiliari a la nova Biblioteca Califòrnia es portarà a terme properament, amb l'objectiu d'inaugurar-la aquest 2026. També va fer referència a la preparació del trasllat del material bibliogràfic i audiovisual, que està duent a terme l'equip de la Biblioteca amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Segons l'alcalde, les noves instal·lacions permetran "fer noves activitats i nous tallers" sense afectar l'activitat lectora d'altres persones usuàries, a diferència del que ha passat fins ara. Coberó va reconèixer la bibliotecària, Maria Àngels Alsina, com a "ànima" de la Biblioteca, per haver superat aquestes limitacions d'espai, que ara quedaran resoltes amb el nou equipament.
De la nostàlgia a un nou repte
Alsina va manifestar que, malgrat la "nostàlgia", després del comiat s'obre una etapa il·lusionant, amb "un nou gran repte ben engrescador" per la millora que comportarà l'ampliació d'espai. També va agrair la feina de les persones usuàries, el personal de la Biblioteca, les escoles, les entitats, els alcaldes, els regidors i les regidores i els tècnics municipals que hi ha hagut al llarg de la història del servei.
Va afegir que, tot i les limitacions d'espai, les instal·lacions del carrer Tarragona han estat un espai dinàmic, un punt de trobada, un refugi tranquil i "una porta que ens ha dut cap a la imaginació, el coneixement i la descoberta de milers d'històries", fins a convertir-se en "un servei viu i estimat".
Per la seva banda, el regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega, va comentar que la funció social de les biblioteques "ha canviat" en paral·lel a les transformacions culturals de cada època, però que, malgrat tot, es manté la pervivència del llibre com a difusor del coneixement i la imaginació.
Gairebé quaranta anys de servei públic
Les instal·lacions del carrer Tarragona es van inaugurar el juny de 1987. Era un local de lloguer que substituïa l'espai inicial del servei a l'avinguda Santa Bàrbara, avui desaparegut i encara més reduït, que havia acollit la Biblioteca des de la seva creació, l'any 1950. Súria va ser el tercer municipi del Bages a disposar d'aquest servei públic, després de Sallent i Manresa.
Al llarg de la seva història, la Biblioteca ha estat dirigida per dues bibliotecàries: Maria Rosa Gasset (1950-93) i Maria Àngels Alsina (des del 1993). Forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.