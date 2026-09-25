L'Arxiu Municipal de Súria digitalitza més de 13.000 documents dels seus fons històrics

L'Arxiu Municipal de Súria ha digitalitzat en els darrers mesos més de 13.000 documents, seguint el procés de digitalització dels seus fons documental en el marc del programa de digitalització de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. Es tracta de llibres d'actes de diferents òrgans municipals des de les darreres dècades del segle XIX fins a començaments del segle XXI. Els treballs de digitalització s'han dut a terme a les pròpies instal·lacions de l'Arxiu Municipal.
Llibres d'actes de diversos òrgans municipals
Entre altres òrgans municipals, han estat digitalitzats els llibres d'actes de la Junta Local d'Instrucció Pública (1870-1907), la Junta Municipal (1882-1924), la Junta de Sanitat (1903-34), la Junta Pericial (1917-54), la Comissió Municipal Permanent (1924-87), Beneficència (1933-35), la Comissió Informativa de Foment (1969-72), la Comissió de Govern (1988-2003), la Junta de Govern Local (2004-13) i resolucions d'Alcaldia (1958-79).
Accés a través d'internet i preservació dels originals
Els documents digitalitzats seran emmagatzemats en suport informàtic. Posteriorment, els que siguin de lliure accés es posaran a disposició de totes les persones interessades a través d'internet.
Aquest projecte de digitalització suposa la salvaguarda d'aquesta documentació i la preservació dels originals, ja que a partir d'ara no serà necessari manipular-los per consultar-los, de manera que se'n garantirà la conservació permanent.
Un projecte vinculat a la Diputació de Barcelona des del 2010
L'Arxiu Municipal de Súria forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2010.