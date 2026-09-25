Súria aprova els noms de la nova Biblioteca Califòrnia i la plaça del Rec de les Dones

El ple municipal de Súria ha aprovat, per 7 vots a favor (PSC), 5 vots en contra (ERC, JxS i FP) i 1 abstenció (GIIS), un dictamen que estableix els noms de Biblioteca Califòrnia, El Califòrnia. Centre Cultural, i plaça del Rec de les Dones per a la nova Biblioteca-Centre Cultural i per a l'espai públic creat al davant d'aquest equipament. L'aprovació ha tingut lloc en la darrera sessió ordinària del ple, celebrada aquest dijous 24 de setembre.
Un nom que recorda l'antic Cinema Califòrnia
D'aquesta manera, la nova Biblioteca-Centre Cultural recordarà el nom de l'antic Cinema Califòrnia, un referent de la vida social, lúdica i cultural de la vila. El Cinema Califòrnia era ubicat en aquest mateix indret i va ser enderrocat en els primers anys d'aquest segle XXI a causa de l'aluminosi.
Desestimades les al·legacions presentades
El dictamen aprovat també inclou la desestimació de les al·legacions presentades contra les noves denominacions, que havien estat aprovades inicialment pel ple municipal en la sessió ordinària del passat 28 de maig.
Un "topònim emocional" vinculat al lleure col·lectiu
Segons el dictamen, l'elecció del nom Califòrnia respon a la voluntat de mantenir un "topònim emocional vinculat al lleure col·lectiu i a la difusió de la cultura audiovisual al municipi", remarcant la continuïtat del seu ús cultural, la preservació de la memòria col·lectiva vinculada a l'antic cinema i la identificació del nou equipament amb la seva ubicació.
El Rec de les Dones, en memòria de l'antic safareig públic
En el cas del nom Rec de les Dones per a la nova plaça, la proposta vol recordar la denominació popular de l'antic safareig públic que hi havia en aquest entorn, contribuint al record permanent d'un element de la memòria oral i col·lectiva, a més d'incorporar aquesta referència històrica de la socialització de les dones de la vila en el nomenclàtor local.