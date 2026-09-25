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Artés celebra una nova edició del Correllengua amb un cap de setmana d'activitats familiars

Cultura i Mitjans

El programa, del 26 al 27 de setembre, inclou jocs infantils, cultura popular, música i un homenatge a Josep Maria Espinàs

  • El Correllengua tornarà a Artés aquest cap de setmana -

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Publicat el 25 de setembre de 2026 a les 09:35

Artés es prepara per celebrar una nova edició del Correllengua, una iniciativa molt consolidada a la vila. El programa, organitzat per l'Ateneu Popular d'Artés amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Artés i diverses entitats locals, proposa un cap de setmana d'activitats per a tots els públics aquest cap de setmana.

Jocs, bastoners i narració a Cal Sitges

Els actes començaran dissabte 26 de setembre a les 5 de la tarda, a Cal Sitges, amb jocs infantils a càrrec del CEP. A 2/4 de 7 tindrà lloc un taller de bastons, a càrrec de Bastoners d'Artés, i tot seguit la narradora Clara Gavaldà oferirà l'espectacle Històries formidables.

La jornada continuarà a les 9 del vespre amb un sopar popular i, a 2/4 de 10, amb un concert de taverna a càrrec d'Argelagues, que posarà música i ambient a la nit artesenca.

Pintada de mural a la Cruïlla Diagonal-Rocafort

L'endemà, diumenge 27 de setembre, el programa es traslladarà a la Cruïlla Diagonal-Rocafort, on a partir de les 10 del matí es farà una pintada de mural, una proposta artística i participativa que completarà els actes del cap de setmana.

Homenatge a Josep Maria Espinàs

El Correllengua d'Artés retrà enguany homenatge a Josep Maria Espinàs, escriptor, periodista i un dels grans referents de la cultura catalana contemporània. Per això, del 21 de setembre al 23 d'octubre, la Biblioteca d'Artés acollirà el recull d'obres Coneix Josep Maria Espinàs i Massip, una oportunitat per apropar-se a la trajectòria i l'obra de l'autor.

Una edició conjunta amb Avinyó i Oló, la gran novetat

Els organitzadors avancen que, enguany, hi ha una novetat important: s'està preparant una edició conjunta del Correllengua amb els pobles d'Avinyó i Oló, dels quals encara s'acabaran de concretar tots els detalls més endavant.

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