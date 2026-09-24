El ple rebutja la moció de Fem Manresa sobre dinamitzadors lingüístics als patis de les escoles

El ple municipal de Manresa ha rebutjat aquest dijous la moció de la CUP-Fem Manresa per impulsar la figura del dinamitzador lingüístic als patis de les escoles de primària de la ciutat. La proposta ha comptat amb els vots a favor de CUP-Fem Manresa, Nacionalista i Junts, però ha estat tombada pels vots en contra del govern municipal (ERC, PSC i Impulsem) i de Vox.
El punt de partida: una davallada de l'ús social del català
La regidora de la CUP-Fem Manresa Roser Alegre ha presentat la moció recordant que, segons la primera Enquesta d'Usos Lingüístics de Manresa, feta pública la setmana passada, el 50,8% de la població de la ciutat té el català com a llengua habitual. Tot i que la dada sigui millor que la mitjana catalana, Alegre ha defensat que la ciutat no queda al marge de la davallada en l'ús social del català, com a llengua pròpia del país i eina imprescindible per a la cohesió social. La regidora ha situat aquesta dinàmica en un context més ampli, recollit també a l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població de Catalunya, on la caiguda és més accentuada entre la població més jove: mentre el català és la llengua habitual del 32,6% de la població catalana, entre les persones de 15 a 29 anys el percentatge baixa fins al 29,2%.
Alegre també ha citat l'Estudi sociolingüístic als patis d'escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya, de Plataforma per la Llengua, segons el qual només un 35% de les converses al pati entre alumnes de primària es fan en català, davant d'un 65% en castellà. Segons la regidora, aquestes dades evidencien la necessitat que les administracions actuïn per reforçar i normalitzar l'ús del català fora de les aules, també als patis.
La proposta: un programa municipal de dinamització
La CUP-Fem Manresa ha plantejat crear de manera progressiva un Programa Municipal de Dinamització Lingüística dels Patis Escolars, amb l'objectiu de reforçar l'ús social del català durant les hores de pati i els espais de lleure dels centres de primària. Aquest programa donaria lloc a la figura del dinamitzador lingüístic de pati, que hauria de desenvolupar la seva tasca, en paraules d'Alegre, "des d'una perspectiva educativa, inclusiva i en cap cas sancionadora", promovent l'ús del català mitjançant la participació, la motivació i l'acompanyament.
Alegre ha explicat que la proposta s'inspira en l'experiència de la xarxa d'escoles en català de la Catalunya Nord La Bressola, que, en un context lingüístic que considera molt més complicat que el de Manresa, "ha aconseguit que infants que arriben sense parlar català acabin utilitzant-lo habitualment" per relacionar-se entre ells, també al pati. La moció incloïa altres mesures, com estudiar l'extensió de la figura a casals i activitats extraescolars, elaborar un banc municipal obert de jocs i activitats en català, i incorporar clàusules lingüístiques als plecs de contractació i a les bases de subvencions municipals en matèria de lleure i esport.
Junts i Nacionalista donen suport a la moció
La regidora de Junts, Mònica de Llorens, ha anunciat el vot favorable del seu grup, subratllant que el repte actual és que els infants i joves "facin servir realment" el català com a llengua del pati, del joc i de les amistats. Ha valorat positivament que la proposta incorpori el joc tradicional i la cultura popular, i que vagi més enllà de l'àmbit escolar per arribar a altres espais de lleure educatiu. També ha destacat la necessitat d'incorporar clàusules lingüístiques en la contractació i les subvencions municipals vinculades al lleure, l'esport i els casals.
El govern hi vota en contra: "No és feina d'una escola"
El regidor d'Educació, Pol Huguet, ha argumentat el vot contrari del govern municipal. Ha explicat que comparteix la preocupació per l'ús del català als patis, però ha defensat que la figura més eficaç per fomentar-lo no és una persona externa, sinó el mateix professorat i el personal docent dels centres, que hi passen moltes més hores que un eventual dinamitzador. Huguet ha assegurat que "no entenem que sigui la feina d'una escola" assumir aquesta nova figura des de l'Ajuntament, i ha remarcat que els centres educatius "no estan demanant personal", sinó recursos, idees i tallers. El regidor ha apuntat altres àmbits, com els monitors d'esports, on creu que hi ha més marge de millora, i ha animat els centres a seguir treballant amb els recursos i bancs d'activitats en català que ja existeixen.
La CUP defensa la moció en la rèplica
En el torn de rèplica, Alegre ha insistit que la voluntat de la moció és allunyar el català de qualsevol percepció d'imposició i crear espais on parlar-lo sigui natural i compartit, no una tasca formal afegida al professorat. La regidora ha demanat que, com a mínim, el govern es comprometés "a treballar des de la taula de foment del català", incidint també en els equipaments esportius municipals i valorant la possibilitat d'estendre accions similars a les llars d'infants.