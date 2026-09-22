Esther Giménez-Salinas, Síndica de Greuges, visita Súria en la seva primera estada oficial

La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha visitat Súria aquest dimarts en la seva primera estada oficial a la vila. La visita s'ha iniciat amb una recepció institucional encapçalada per l'alcalde Albert Coberó al saló de sessions de la Casa de la Vila, i ha continuat amb una visita a l'Oficina de Justícia al Municipi i un recorregut pel Poble Vell.
Recepció institucional a la Casa de la Vila
La recepció institucional, celebrada al saló de sessions de la Casa de la Vila, ha servit per tractar diferents problemàtiques socials relacionades amb l'activitat de la Síndica de Greuges. L'acte ha acabat amb la signatura d'Esther Giménez-Salinas en el Llibre d'Honor de la vila.
En la recepció també ha participat una representació del govern municipal i l'equip de l'Oficina de Justícia al Municipi (antic Jutjat de Pau), format per la jutgessa de pau, Teresa Tàpia, i la jutgessa de pau substituta, Maria Alsina.
Visita a l'Oficina de Justícia i recorregut pel Poble Vell
Posteriorment, la Síndica de Greuges ha visitat l'Oficina de Justícia al Municipi i ha fet un recorregut pel Poble Vell, amb el guiatge del regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega.