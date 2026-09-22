Un centenar de persones homenatgen a Manresa els milicians de la Columna Terra i Llibertat

Un centenar de persones van participar dissabte a l'Auditori de la Plana de l'Om en l'homenatge a la Columna Terra i Llibertat organitzat per la CNT de Manresa. L'acte va servir per recordar els prop de 800 milicians que van sortir de la capital del Bages l'estiu de 1936 per anar al front, en el context de la Guerra Civil i de les transformacions socials que es van produir a Catalunya arran del cop d'estat militar.
La jornada va comptar amb la presentació de Sonia Turón i diverses intervencions de caràcter històric. Pep Cara, de Berga i vinculat a la CGT, va abordar el context de la Guerra Civil i els primers moments de la revolució social a Catalunya, amb especial atenció a la Catalunya Central. Per la seva banda, l'historiador Gonzalo Berger va explicar el paper de les milícies antifeixistes i el procés de sortida dels milicians cap al front.
La història de la columna i la seva reconversió
Un dels moments centrals va ser la presentació del llibre De la Columna Tierra y libertad a la 153 brigada mixta, també conegut com Memorias de una columna olvidada, a càrrec de l'autor, Miguel G. Gómez. L'autor va repassar els moments més destacats de la història de la columna i la seva posterior reconversió en la 153 Brigada Mixta de l'Exèrcit Popular de la República.
L'acte també va incloure música amb cançons vinculades a l'època i diverses intervencions de persones del públic. Entre els assistents hi havia familiars de membres de la columna, amb tres intervencions al llarg de la jornada, així com persones vinculades a l'exili a França. Una de les participants va explicar la relació del seu avi amb un dels batallons de la 153 Brigada, que va tenir una actuació destacada durant els combats del sector del Segre.
La trobada es va cloure amb un pica-pica i un brindis d'honor entre els assistents i les famílies dels milicians homenatjats.