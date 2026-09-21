«La flor de l'autopista» arriba a Artés amb una reflexió sobre la culpa i les decisions

L'espai El Teatret de l'Escola Dr. Ferrer d'Artés acollirà el proper dissabte 26 de setembre, a les 8 del vespre, la representació de La flor de l'autopista, una proposta teatral del bagenc Climent Ribera que combina humor, tensió i emoció per explorar les relacions humanes, les decisions que es prenen i les conseqüències que poden comportar.
L'obra explica la trobada entre la Lídia i en Ricard, dos personatges que connecten a partir de les seves pèrdues personals i que, a través d'una conversa aparentment quotidiana, acaben abordant qüestions com la culpa, la justícia, la mort, les pors o el paper de les dones. Segons la sinopsi, la història gira al voltant d'un moment inesperat que pot acabar esdevenint determinant en la vida dels protagonistes.
Una proposta de Climent Ribera
La direcció i la dramatúrgia de l'espectacle van a càrrec de Climent Ribera, que també n'és un dels intèrprets juntament amb Núria Gómez. La representació tindrà lloc a El Teatret, situat a l'Escola Dr. Ferrer d'Artés.
Les entrades tenen un preu general de 8 euros. Les persones majors de 65 anys i menors de 25 poden accedir-hi per 6 euros, mentre que el preu per als menors de 12 anys és de 4 euros. Les localitats es poden adquirir a través de l'aplicació eAgora o presencialment a la Biblioteca d'Artés en el seu horari habitual d'obertura.