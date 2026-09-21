Santpedor commemora els deu anys de la recuperació del Correfoc de la Fira de Sant Miquel

Santpedor celebrarà aquest dissabte 26 de setembre una edició especial del Correfoc de la Fira de Sant Miquel, que enguany commemora el desè aniversari de la recuperació de l'acte i de la fundació de l'associació Bous de Foc de Santpedor, impulsora i coorganitzadora de la celebració.
El Correfoc de Santpedor és un dels més antics del país. El seu origen es remunta a 1981, quan va recuperar una tradició encara més antiga, la del Bou Brufat, documentada ja el 1893. L'acte es va celebrar fins al 2010 i, després d'uns anys d'aturada, un nou grup va organitzar una Carretillada el 2015. Un any després, el 2016, el Correfoc va tornar com a tal i s'ha mantingut fins avui, amb dues edicions en format estàtic durant els anys de la pandèmia.
Deu anys de creixement i novetats
Durant aquesta dècada, el Correfoc ha mantingut pràcticament el mateix recorregut, però ha crescut en nombre de correfocaires, públic i colles convidades. Entre les incorporacions destaca el Correfoc Infantil, que se celebra des del 2022, i la música en directe de la Xaranga Màgic, que acompanya les colles amb melodies pròpies de l'acte. Des del 2023, el Rodabou s'interpreta a totes les places del recorregut.
També des del 2023, l'Encesa del Timbaler posa el punt final a la nit amb un espectacle pirotècnic a la plaça Gran U d'Octubre. A més, des del 2024, els anomenats Cartrons del Correfoc protegeixen els espais envidriats del recorregut amb peces artísticament pintades amb motius correfocaires per membres de Santpedor, Art i Creació (SAC), convertint-los en una exposició a l'aire lliure.
Una jornada que començarà al migdia
Els actes d'enguany tindran com a epicentre la plaça Gran U d'Octubre. A les 12 del migdia hi haurà la Passada, sense foc, amb els Timbalers de la colla local, el Bou Brufat i el Brufatet, que servirà també per inaugurar l'exposició dels Cartrons del Correfoc.
A les 5 de la tarda tindrà lloc la Plantada animada, amb les bèsties de foc santpedorenques i les convidades Polseguera d'Argentona i els dracs Petit i Gran de Granollers. A les 8 del vespre se celebrarà una botifarrada popular, amb opció vegetariana i sense gluten, per 6 euros.
El Correfoc Infantil començarà a les 9 amb dues passades. La primera anirà a càrrec dels Diables i el Brufadet dels Petits Bous de Foc de Santpedor i la segona comptarà amb el Drac Petit de Granollers i la Colla Infantil dels Diables de Granollers.
Cap a les 10 de la nit es faran els Balls i enceses de lluïment i, tot seguit, començarà el Correfoc amb els Diables i el Bou Brufat dels Bous de Foc de Santpedor i les colles convidades Drac de Granollers, Polseguera d'Argentona i Diables de l'Alta Segarra. La Xaranga Màgic tancarà el seguici amb les melodies pròpies del Correfoc i l'Encesa del Timbaler posarà el punt final a una nit que tornarà a convertir el Nucli Antic de Santpedor en un gran escenari de foc.