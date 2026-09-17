L'Orfeó Manresà celebrarà 125 anys d'història amb una vintena d'actes i un gran espectacle final

L'Orfeó Manresà ha presentat aquest dijous a la sala d'actes del Casino el programa d'activitats amb què commemorarà el seu 125è aniversari. L'entitat, fundada el 6 d'octubre de 1901 arran de l'impacte que va causar a la ciutat una actuació de l'Orfeó Català, desplegarà durant més d'un any una programació que combinarà música, divulgació històrica, activitats de ciutat i reconeixement al llegat de generacions de cantaires. El punt culminant arribarà el 24 d'octubre de 2027 amb l'estrena al Teatre Kursaal de Viatge al cor de l'Orfeó: una cartografia coral, una producció pròpia concebuda com la gran aposta artística de l'efemèride.
La presentació ha començat amb una contextualització històrica del periodista Jordi Pons sobre el naixement de l'entitat dins el moviment de la Renaixença i el paper que va tenir Manresa en el catalanisme de finals del segle XIX. A continuació, el president de l'Orfeó Manresà, Josep Camprubí, i el director de la formació, Xavier Pagès, han desgranat els objectius de la celebració i la situació actual de l'entitat.
Una entitat que reivindica el seu llegat i mira cap al futur
Durant la conversa, Camprubí ha defensat que, malgrat els profunds canvis socials experimentats al llarg de més d'un segle, l'essència de l'Orfeó continua sent la mateixa. "Les ganes de cantar, les ganes de compartir-ho amb gent que a vegades no coneixes de res, les ganes d'entendre-ho i compartir-ho. L'essència és la mateixa", ha afirmat.
El president ha remarcat que el principal tret diferencial de l'entitat és la combinació entre tradició i capacitat d'innovació. "Som una entitat que té història, que té llegat, que té un background, una experiència i unes capacitats que s'han anat acumulant darrere de molts cantaires i dirigents. Això ens permet fer gairebé qualsevol tipus de proposta musical", ha explicat.
Camprubí ha recordat que aquesta trajectòria permet a l'Orfeó afrontar tant grans produccions simfonicocorals com projectes experimentals o de petit format. També ha posat en valor l'evolució viscuda durant els darrers anys, destacant que l'entitat ha aconseguit incrementar la seva base social. "Alguna cosa hem fet bé en els últims anys perquè hem doblat la plantilla de l'Orfeó. I quan dic que hem doblat la plantilla també hem baixat la mitjana d'edat i ens ha entrat gent jove", ha assenyalat.
Pel president, l'aniversari és una oportunitat per explicar què ha representat l'Orfeó al llarg de la seva història però també per marcar el camí dels pròxims anys. "El 125è és un moment per recordar el passat, per explicar qui som i què fem, però també per pensar en el futur. M'agradaria que d'aquí a 25 anys hi hagués qui pogués celebrar el 150è aniversari de l'Orfeó", ha dit.
El projecte de l'Auditori Sant Francesc
Un altre dels aspectes que ha aparegut durant l'acte ha estat el futur de l'antic local de l'entitat, l'Auditori Sant Francesc. Camprubí ha recordat que l'Orfeó va cedir aquest patrimoni a la ciutat i ha expressat la voluntat que l'espai es converteixi en un nou equipament cultural de referència.
Segons ha explicat, la rehabilitació prevista ha de permetre disposar d'un auditori de dimensions intermèdies, complementari als equipaments existents. L'aniversari inclourà precisament un acte commemoratiu vinculat a aquest projecte durant la primavera de 2027.
Un programa d'actes repartit durant més d'un any
La celebració arrencarà aquest mateix 4 d'octubre amb la participació de l'Orfeó en la Novena Simfonia de Beethoven, convidat per l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Serà un dels primers grans esdeveniments d'un calendari que es prolongarà fins a finals de 2027.
Entre les activitats previstes hi destaca l'organització de la Trobada Catalunya Coral, el novembre de 2026, així com la tradicional iniciativa Nadales a la ciutat, amb actuacions als carrers, comerços i residències de gent gran.
Ja durant el 2027, la musicòloga Glòria Ballús oferirà una conferència dedicada als directors que han passat per l'entitat al llarg de la seva història. La sessió servirà també per recuperar i reestrenar peces vinculades a antics directors de l'Orfeó.
La programació inclou igualment una sèrie de concerts de proximitat sota el títol L'Orfeó canta als barris, que es desenvoluparan entre abril i juny en associacions veïnals i locals socials de diferents punts de la ciutat.
Un dels actes més simbòlics tindrà lloc el 9 de maig amb l'Aplec i Orfeonada a Viladordis. La cita recordarà el primer concert documentat de l'Orfeó Manresà, celebrat en aquest mateix indret l'any 1902. L'acte es farà conjuntament amb Dintre el Bosc, que també celebra una efemèride destacada, els 75 anys, i inclourà reconeixements a cantaires, socis i persones que han contribuït a la continuïtat de l'entitat al llarg dels anys.
Una gran producció pròpia per culminar la celebració
La principal aposta artística del 125è aniversari serà, però, Viatge al cor de l'Orfeó: una cartografia coral, l'espectacle que tancarà la commemoració el 24 d'octubre de 2027 al Teatre Kursaal.
El director de l'entitat, Xavier Pagès, ha explicat que la proposta representa la culminació del camí iniciat durant els darrers anys per actualitzar el projecte coral i fer-lo connectar amb nous públics. "Un cor que surti uniformat en una posició coral tradicional avui dia costa més. Hem de fer coses que atreguin nous públics i també nous cantaires", ha afirmat.
Pagès ha defensat la necessitat que l'Orfeó desenvolupi un llenguatge propi i produccions singulars que el facin reconeixible. "L'Orfeó Manresà ha de tenir una proposta pròpia, personal i reconeixible. Quan tens un caràcter propi i una manera determinada de fer música, el cor és reconeixible i la gent vol venir a escoltar aquestes produccions", ha assegurat.
L'espectacle comptarà amb la participació de l'Esbart Manresà i amb un conjunt instrumental que donarà suport a la proposta escènica. Tot i que encara es troba en fase de desenvolupament, Pagès l'ha definit com "l'arribada d'aquest procés natural que hem creat en els darrers vuit o deu anys" i com una oportunitat per mostrar "el que som i com som en el moment actual".
D'aquesta manera, l'Orfeó Manresà afronta la celebració dels seus 125 anys reivindicant el seu paper històric en la vida cultural de la ciutat, però també amb la voluntat de continuar renovant-se i projectar-se cap al futur. La commemoració combinarà memòria, patrimoni, divulgació i activitat musical amb l'objectiu de fer visible una trajectòria iniciada l'any 1901 i que aspira a continuar escrivint noves pàgines en les pròximes dècades.