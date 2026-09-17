Ramon Madaula porta al Conservatori la comèdia dramàtica «Loop» sobre la relació entre pares i fills

El teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest diumenge, 20 de setembre, a les 6 de la tarda, la representació de Loop, una comèdia dramàtica escrita i interpretada per Ramon Madaula que reflexiona sobre les relacions entre pares i fills. L'actor comparteix protagonisme amb Júlia Genís en una proposta teatral centrada en les dificultats de comunicació, els afectes i els desacords que sovint marquen els vincles familiars.
L'obra planteja un diàleg entre un pare i una filla que, malgrat estimar-se profundament, mantenen una relació marcada per les discrepàncies i els malentesos. Cadascun creu entendre millor la realitat que l'altre, i tots dos arrosseguen converses pendents que no saben com afrontar. A partir d'aquesta situació, Loop construeix una història sobre les dinàmiques familiars que es repeteixen i sobre tot allò que es transmet de generació en generació, sovint de manera inconscient.
Una conversa pendent entre un pare i una filla
La peça gira al voltant d'aquesta relació complexa i contradictòria. El pare considera que la seva experiència li permet entendre millor les coses, mentre que la filla està convençuda que és ella qui té la visió més encertada. Aquesta tensió constant dona forma a una convivència feta tant de complicitats com de retrets.
Segons la sinopsi de l'obra, pare i filla viuen immersos en un bucle emocional permanent: es troben a faltar quan estan separats i s'acaben saturant quan comparteixen massa temps junts. Aquesta dualitat serveix de punt de partida per abordar amb humor i sensibilitat les contradiccions pròpies dels vincles familiars.
Ramon Madaula i Júlia Genís, a l'escenari
Loop està protagonitzada per Ramon Madaula, una de les cares més conegudes del teatre i l'audiovisual català, i per l'actriu Júlia Genís. La proposta combina moments de comèdia amb passatges més reflexius per retratar situacions quotidianes que poden resultar familiars a bona part del públic.
L'espectacle forma part de la programació estable de la temporada dels equipaments escènics manresans i arribarà al Conservatori després del seu recorregut per diversos escenaris del país.
Entrades disponibles
Les entrades per assistir a la funció tenen un preu general de 18 euros. També s'ofereixen descomptes per a majors de 65 anys (15 euros), per als titulars del Carnet Galliner (10 euros) i per als menors de 30 anys (6 euros).
Els tiquets es poden adquirir a través del web del Kursaal, a les taquilles del teatre o una hora abans de l'inici de la representació a la taquilla del mateix teatre Conservatori.