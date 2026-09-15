Santi Vendrell tornarà als escenaris després de deu anys amb un concert al Kursaal

La programació musical de la sala petita del Kursaal de Manresa arrencarà aquest dijous, 17 de setembre, a les 7 de la tarda, amb el concert de Santi Vendrell i Fina Blanco dins del cicle del Club de la Cançó. El cantautor de Sant Boi de Llobregat tornarà als escenaris després de deu anys amb l'espectacle Cantar de nou, en una actuació que combinarà cançons de la seva trajectòria amb versions i noves composicions.
Un retorn després d'una dècada d'aturada
Santi Vendrell va irrompre a principis dels anys vuitanta en el panorama de la cançó catalana i durant més d'una dècada es va convertir en un dels cantautors romàntics de referència. Entre 1981 i 2009 va publicar deu discos, però progressivament va reduir la seva presència als escenaris fins que, fa deu anys, una afectació neurològica el va obligar a aturar completament la seva activitat artística.
Després dels moments més durs de la inactivitat, Vendrell ha publicat algunes noves gravacions digitals i ara recupera els directes acompanyat de Fina Blanco, cantant i guitarrista i també la seva dona. Junts alternaran cançons de sempre de Vendrell amb versions de clàssics catalans i internacionals, així com alguna composició nova.
El cantautor ja havia actuat anteriorment al Club de la Cançó, concretament els anys 2004 i 2009.
Les entrades tenen un preu de 15 euros, amb una tarifa reduïda de 12 euros per a majors de 65 anys, menors de 30 anys i persones amb Carnet Galliner. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre.