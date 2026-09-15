La Nit de la Recerca explicarà set projectes innovadors desenvolupats a Manresa

El Pati de l'Escorxador acollirà el dijous 24 de setembre una nova edició de la Nit de la Recerca de Manresa, que enguany, sota el títol Amb la Recerca Fem Ciutat, mostrarà el potencial investigador i innovador de la ciutat. La jornada començarà a les 7 de la tarda i inclourà una taula rodona en què set entitats i empreses presentaran projectes desenvolupats en àmbits molt diversos.
Set projectes per mostrar el potencial investigador de la ciutat
Entre els participants hi haurà Dolors Fitó Selva, directora d'Atenció a la Dependència de Sant Andreu Salut, que presentarà Cuidar en llibertat, un projecte centrat en l'eliminació de contencions físiques i l'optimització de l'ús de fàrmacs. Per part d'Althaia, el cap del servei d'Atenció Primària, Josep Maria Vilaseca Llobet, explicarà un programa pilot per a la detecció precoç del càncer de pròstata.
La investigadora d'Eurecat Manresa, Laura Vinadell Magre, presentarà un projecte de modelització de xarxes de distribució d'aigua a gran escala per estimar subproductes de la desinfecció. El doctor i professor de podologia de la UVic-UCC, Lluís Miquel Riu Gispert, parlarà d'un projecte per reduir el dolor en la cirurgia de l'ungla, mentre que Berta Bertrans Vilaró, de la Unitat de Suport a la Recerca Catalunya Central de l'Institut Català de la Salut, abordarà l'insomni i la reducció de fàrmacs per millorar la qualitat del son.
També hi participarà Hernán Anticoi Sudzuki, sotsdirector de Comunicació, Promoció i Recerca de la UPC Manresa, amb un projecte sobre l'aprofitament òptim dels recursos naturals i dels residus urbans. Finalment, Marc Freixas Berenguer, sales area manager de Tallers Ratera, presentarà un dels projectes de recerca de l'empresa.
La jornada acabarà amb un espai de networking
La jornada es clourà amb un networking per facilitar l'intercanvi d'informació, recursos i oportunitats i afavorir la creació de xarxes entre les persones assistents a la Nit Europea de la Recerca a Manresa.
L'acte és gratuït i obert a tota la ciutadania i, a diferència d'edicions anteriors, enguany no caldrà inscripció prèvia per assistir-hi.