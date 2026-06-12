Professionals del CAP Súria i de l'EAP Navàs-Balsareny, reconeguts a la jornada de recerca de l'IDIAPJGol

La Jornada de Recerca 2026 de l'IDIAPJGol ha reconegut diversos projectes de l'atenció primària catalana, entre els quals destaquen una metgessa del CAP de Súria i una investigadora de l'EAP Navàs-Balsareny.
Una jornada per impulsar la recerca en l'atenció primària
Prop de 300 persones han participat en la Jornada de Recerca 2026 de l'IDIAPJGol, celebrada dimecres al CosmoCaixa de Barcelona, un esdeveniment biennal que s'ha consolidat com a referència de la recerca en l'atenció primària a Catalunya.
Sota el lema La força de la recerca, el futur de l'atenció primària, la trobada ha servit per presentar les quatre àrees estratègiques de l'Institut i per lliurar els Ajuts a la recerca en atenció primària IDIAPJGol / ICS 2025, que han distingit 25 investigadors i investigadores.
Una metgessa del CAP de Súria, reconeguda amb un ajut a la recerca
Entre les professionals premiades destaca Mercedes de la Cruz Herrera, metgessa del CAP de Súria, que ha rebut l'Ajut per a la creació de places d'alliberament estable d'investigadors i investigadores sènior.
Aquest reconeixement inclou una reducció del 50% de la jornada assistencial durant dos anys, amb l'objectiu de facilitar la dedicació a la recerca dins l'àmbit de l'atenció primària.
Un projecte de Navàs-Balsareny, premiat amb un ajut internacional
També ha estat reconeguda Berta Bertrans Vilaró, investigadora vinculada a l'EAP Navàs-Balsareny, que ha rebut el 3r ajut Barbara Starfield, dotat amb 10.000 euros.
El projecte premiat, Implementació d'un programa de TCC-I digital i desprescripció d'hipnòtics, sedants i ansiolítics en pacients amb insomni crònic a la població de la Catalunya Central, aposta per la recerca aplicada en salut mental i ús de medicació en l'atenció primària.
Projectes de la Catalunya Central en el focus de la recerca
La jornada també ha servit per presentar diversos projectes rellevants de recerca en atenció primària, entre els quals s'ha exposat un estudi de l'àmbit de la Catalunya Central centrat en l'insomni i la prescripció farmacològica en població adulta, amb participació de l'EAP Navàs-Balsareny.
Els reconeixements reforcen el pes de la recerca a l'atenció primària del territori i el seu paper en la millora de la pràctica clínica i l'atenció als pacients.