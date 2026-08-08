La salmorra torna a vessar al passeig del Riu de Manresa i amenaça els arbres de l'entorn

Montsalat denuncia un nou vessament de salmorra al passeig del Riu de Manresa, a l'extrem del parc Josep Vidal, al capdavall de la Muralla i prop del pont de Sant Francesc. Segons l'entitat, la fuita, detectada novament aquest divendres a la tarda, presenta un cabal important i ha format un gran bassal a la superfície.
Una nova fuita després del vessament de dimarts
Montsalat explica que en aquest mateix punt ja s'havia produït un vessament de salmorra mesos enrere que va provocar la mort de diversos arbres. El dimarts 4 d'agost, l'entitat va detectar una nova fuita que havia deixat un rastre blanc sobre la superfície.
Segons Montsalat, inicialment semblava que la fuita havia estat reparada, però aquest divendres 7 d'agost la salmorra ha tornat a vessar en el mateix indret.
En aquesta ocasió, assegura l'entitat, el cabal era "molt gran" i la salmorra brollava a la superfície a través dels dos forats circulars de la tapa del col·lector. En el moment de prendre les imatges, segons Montsalat, el vessament continuava actiu i havia format un bassal de grans dimensions.
Montsalat alerta de l'afectació sobre els arbres
L'entitat considera que la nova fuita pot provocar la mort dels arbres que encara quedaven vius a l'entorn després del vessament anterior. Montsalat qualifica la situació de "desastre total" i critica que els episodis de contaminació per salmorra es repeteixin mentre l'Ajuntament de Manresa treballa en l'arbrat del passeig del Riu, el parc Josep Vidal i el parc del Cardener.
L'entitat assenyala el col·lector de salmorres com el responsable de la mort d'arbres en diferents punts i qüestiona que aquestes afectacions es continuïn produint. Montsalat reclama, en aquest sentit, que es posi fi a les fuites i als efectes que atribueix al col·lector sobre l'entorn.