Sant Vicenç substituirà 570 fanals per tecnologia LED per reduir el consum energètic

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha iniciat la renovació de 570 punts de llum de l'enllumenat públic amb tecnologia LED, una actuació que suposa una inversió de 150.000 euros i que permetrà que més del 90% de la xarxa municipal disposi d'aquest sistema més eficient. Els treballs ja han començat a l'entorn de l'Institut Castellet i s'estendran progressivament a altres zones del municipi.
Els treballs s'inicien a l'entorn de l'Institut Castellet
L'actuació consisteix en la substitució de 570 lluminàries de vapor de sodi per nous punts de llum amb tecnologia LED. Els treballs, executats per una empresa especialitzada, inclouen tant el subministrament com la instal·lació dels nous equips.
La intervenció ha començat als carrers situats al voltant de l'Institut Castellet i, durant les pròximes setmanes, continuarà pel centre del municipi i pel barri de la Balconada fins a completar la renovació prevista.
Menys consum i més eficiència
La renovació permetrà reduir de manera significativa el consum energètic de l'enllumenat públic. Les noves lluminàries tindran una potència de 45 watts, en lloc dels 100 watts de les actuals, mantenint la qualitat de la il·luminació.
Segons l'Ajuntament, la tecnologia LED ofereix una llum més uniforme i eficient, alhora que contribueix a disminuir els costos de manteniment i les emissions derivades del consum elèctric.
Renovació progressiva de la xarxa
Amb aquesta actuació, el consistori continua el procés de modernització de l'enllumenat públic amb criteris d'eficiència energètica i sostenibilitat. L'objectiu és reduir el consum elèctric municipal i oferir un servei de més qualitat a la ciutadania, fins a situar més del 90% dels punts de llum del municipi amb tecnologia LED.