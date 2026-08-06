Sant Vicenç de Castellet inicia les obres de la nova comissaria de la Policia Local

Sant Vicenç de Castellet ha iniciat aquesta setmana les obres de rehabilitació de l'antiga Casa del Mestre per convertir-la en la nova comissaria de la Policia Local. L'equipament, que entrarà en funcionament la primavera vinent, disposarà de 341 metres quadrats distribuïts en tres plantes i substituirà les actuals dependències situades a la plaça de l'Ajuntament.
La nova comissaria ocuparà l'antiga Casa del Mestre
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha posat en marxa les obres de la futura comissaria de la Policia Local, un projecte que comportarà la rehabilitació integral de l'edifici de la Casa del Mestre, al passeig Francesc Macià.
L'actuació compta amb un pressupost de 616.000 euros i permetrà habilitar unes noves dependències de 341 metres quadrats distribuïts en tres plantes. Amb aquest trasllat, el consistori pretén dotar el cos policial d'unes instal·lacions més àmplies i adequades a les seves necessitats, deixant enrere l'actual local de la plaça de l'Ajuntament.
Entrada en servei prevista per a la primavera
La previsió municipal és que la nova comissaria entri en funcionament la primavera vinent. El nou equipament haurà de donar resposta al creixement de la plantilla de la Policia Local, que aquest any passarà de 17 a 18 agents, amb l'objectiu d'arribar als 24 efectius en els pròxims anys.
Paral·lelament, l'Ajuntament continuarà impulsant la professionalització del cos amb la incorporació de nous recursos materials. Entre les actuacions previstes hi ha l'adquisició d'una nova motocicleta, un dron i noves càmeres de videovigilància per reforçar les tasques de seguretat ciutadana.