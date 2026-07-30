El ple de Sant Vicenç aprova per unanimitat una moció d'ERC contra la intimidació política

El ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aprovat aquest dimecres per unanimitat una moció presentada per ERC en defensa de la convivència democràtica i de rebuig a qualsevol forma d'intimidació o violència contra representants públics. La iniciativa arriba després de l'atac que va patir una regidora republicana al seu domicili després de la final del Mundial de futbol.
La moció condemna qualsevol agressió per motius polítics
El text aprovat condemna qualsevol agressió, amenaça o intimidació per motius ideològics o polítics, expressa el suport institucional a la regidora afectada i a la seva família, reafirma el compromís del consistori amb el pluralisme polític i la convivència democràtica, i fa una crida a la ciutadania perquè el debat polític es desenvolupi sempre des del respecte i el civisme.
Segons ERC, la moció s'ha impulsat arran dels fets ocorreguts després de la final del Mundial, quan el domicili d'una regidora republicana va ser objecte d'un atac a cops de roc i insults.
ERC defensa que la discrepància política no pot derivar en violència
Durant la defensa de la iniciativa, el portaveu d'ERC, Jordi Palma, ha assegurat que l'atac al domicili de la regidora representa "una línia vermella que cap democràcia pot tolerar". Palma ha recordat que els fets es van produir després que el seu grup critiqués la decisió del govern municipal d'instal·lar una pantalla gegant per seguir la final de la selecció espanyola.
El portaveu republicà ha defensat que la condemna de la violència és compatible amb la discrepància política. "Podem discrepar sobre les prioritats del govern o sobre l'ús dels recursos públics. Això és la democràcia. El que no és admissible és respondre a una discrepància amb insults, amenaces o pedres contra el domicili d'una regidora", ha afirmat.
El grup reclama explicacions sobre la gestió dels fets
En la seva intervenció, Palma també ha reclamat explicacions al govern municipal sobre diferents aspectes relacionats amb els fets. Entre aquests, ha citat la utilització de pirotècnia durant un acte organitzat per l'Ajuntament, la manca de moderació dels insults i comentaris intimidatoris que, segons ERC, continuen publicats a les xarxes socials institucionals, i el temps que va trigar l'alcalde a contactar amb la regidora afectada. Segons el portaveu republicà, les institucions han de reaccionar "de manera immediata, humana i exemplar" davant qualsevol atac contra un representant públic.
Palma ha clos la seva intervenció assegurant que "cap intimidació no ens farà callar" i que ERC continuarà exercint la seva tasca d'oposició, fiscalitzant l'acció del govern i defensant les seves idees "amb arguments, respecte i des de les institucions".