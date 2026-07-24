El Tribunal Suprem amnistia la santvicentina Adriana Delgado

Sant Vicenç de Castellet s'ha situat aquest divendres en l'actualitat política catalana després que el Tribunal Suprem hagi acordat aplicar la llei d'amnistia a Adriana Delgado, veïna del municipi, del que va ser alcaldessa, exdiputada per ERC i exsecretària quarta de la Mesa del Parlament. La resolució també beneficia l'expresident de la cambra Roger Torrent i els exmembres de la Mesa Josep Costa i Eusebi Campdepadrós, així com l'exalcalde de Sabadell Maties Serracant i tres activistes vinculats a les protestes posteriors a la sentència del procés.
El procediment queda extingit
Torrent, Costa, Campdepadrós i Delgado formaven part de la Mesa del Parlament durant la tardor del 2019 i van ser encausats per un delicte de desobediència després d'haver admès a tràmit diverses propostes de resolució que reivindicaven el dret d'autodeterminació i reprovaven la monarquia, malgrat els advertiments del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) els va absoldre l'any 2022, però la Fiscalia va recórrer aquella decisió davant del Tribunal Suprem. Ara, després del recent pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia, el Suprem ha resolt aplicar-los la norma.
En quatre resolucions diferents, l'alt tribunal afirma que "queden amnistiats els actes protagonitzats" pels afectats i considera extingida qualsevol eventual responsabilitat penal. A més, deixa sense objecte tant el recurs de cassació presentat per la Fiscalia com els recursos interposats pels mateixos acusats.
Segons el Suprem, els fets pels quals van ser processats s'ajusten a l'àmbit objectiu d'aplicació de la llei d'amnistia, motiu pel qual procedeix la seva aplicació.
També beneficia Maties Serracant i tres activistes
La decisió del Suprem també afecta l'exalcalde de Sabadell Maties Serracant, que havia estat condemnat per desobediència a quatre mesos d'inhabilitació i a una multa de 1.800 euros per fets relacionats amb l'1 d'Octubre. El seu procediment havia quedat suspès a l'espera que es resolguessin diverses qüestions sobre la llei d'amnistia.
Així mateix, l'alt tribunal ha aplicat la norma a tres activistes condemnats pels incidents posteriors a la sentència del procés. Es tracta d'Oriol Calvo, condemnat per desordres públics arran de les protestes al passeig de Gràcia de Barcelona, i de Mohcine El Mesbahy i Abdessabour Al Youbi, condemnats pels incidents davant dels jutjats de Girona.
En aquests casos, el Suprem considera que els fets es van produir en el context de les mobilitzacions contra la sentència del procés i que, per tant, també compleixen els requisits previstos per la llei d'amnistia.