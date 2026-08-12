El Kids&Us Manresa començarà la Lliga Endesa a Bilbao i debutarà al Nou Congost contra el Breogán

El Kids&Us Manresa ja té calendari per a la temporada 2026-27 de la Lliga Endesa. El conjunt manresà començarà la fase regular el 26 de setembre a la pista del Bilbao Basket i disputarà el primer partit al Nou Congost una setmana més tard, contra el Río Breogán.
Estrena a Bilbao i primer partit al Nou Congost
El debut del Kids&Us Manresa serà, per tant, a domicili. La primera jornada, prevista per al 26 de setembre a les sis de la tarda, enfrontarà els manresans amb el Bilbao Basket.
El primer partit al Nou Congost arribarà a la segona jornada, el 2 d'octubre a les nou del vespre, contra el Río Breogán.
El calendari manresà continuarà amb una visita al Real Madrid l'11 d'octubre i dos partits consecutius a casa, contra Unicaja, el 17 d'octubre, i Burgos, el 24.
Barça i Joventut, entre els últims partits
La primera volta inclourà també les visites al Nou Congost de Baskonia, el 17 de gener, i del Barça, el 8 de gener, mentre que el conjunt manresà haurà de visitar la pista del conjunt blaugrana el 2 de maig, en la jornada 31.
La 34a i última jornada de la fase regular es disputarà al Nou Congost contra el Joventut, tot i que el calendari facilitat encara no fixa la data i l'hora d'aquest partit.