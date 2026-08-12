Prop de 700 persones fan ús de les dutxes i la bugaderia socials de Manresa el 2025

El Servei de Bugaderia i Dutxes Socials de la Fundació Germà Tomàs Canet va atendre 691 persones durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. L'espai, situat a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa, ofereix dutxes i servei de bugaderia a persones en situació de sensellarisme o amb dificultats per mantenir unes condicions adequades d'higiene.
Més de 5.600 usos de les dutxes
Del total de persones ateses durant l'any passat, 492 eren homes, 157 dones i 42 menors d'edat. En conjunt, el servei va registrar 5.637 usos de les dutxes, que van ser utilitzades per 526 persones.
Les dutxes funcionen tres dies a la setmana i són d'accés lliure. L'objectiu és donar resposta a una necessitat bàsica de cura personal i facilitar que les persones usuàries puguin mantenir unes condicions d'higiene adequades.
La bugaderia, per la seva banda, va registrar 514 rentats durant el 2025, amb 165 persones usuàries. En aquest cas, l'accés es fa mitjançant la derivació dels Serveis Socials de Manresa o d'entitats socials del territori.
Un espai d'accés a la xarxa social i sanitària
Més enllà de cobrir necessitats immediates, la Fundació Germà Tomàs Canet planteja el servei com un espai d'acollida que pot facilitar la vinculació de les persones usuàries amb la xarxa d'atenció social i sanitària del territori.
La intervenció es desenvolupa des d'un enfocament centrat en la persona, amb respecte per la seva dignitat i els seus drets i promovent un ús autònom dels recursos disponibles.
D'aquesta manera, el servei de dutxes i bugaderia pot esdevenir una porta d'entrada a processos d'acompanyament més amplis, en funció de les necessitats de cada persona.
Higiene i benestar davant la precarietat residencial
La Fundació assenyala que, en un context marcat per l'exclusió residencial i la precarietat, disposar de mitjans bàsics d'higiene és una necessitat essencial per al benestar i també per facilitar la participació en la comunitat.
Amb el Servei de Bugaderia i Dutxes Socials, l'entitat combina aquesta resposta immediata amb el treball coordinat amb els serveis i recursos de l'entorn, amb la voluntat de facilitar a cada persona l'accés als suports que s'ajustin millor a la seva situació.