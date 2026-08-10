Manresa recomana anar a peu als miradors per veure l'eclipsi solar de dimecres

Manresa podrà observar aquest dimecres 12 d'agost un eclipsi solar amb una cobertura màxima del 99,4% del disc solar. El fenomen començarà a les 19.34 h i assolirà el punt màxim a les 20.28 h, i l'Ajuntament recomana desplaçar-se a peu als punts alts i miradors de la ciutat.
L'eclipsi arribarà al 99,4% de cobertura a Manresa
L'eclipsi començarà a ser visible a Manresa a les 19.34 h i arribarà al màxim a les 20.28 h. La cobertura del disc solar serà del 99,4%, de manera que el fenomen no arribarà a ser total a la ciutat.
La totalitat sí que es podrà observar en diversos punts del sud de Catalunya, especialment a les comarques tarragonines i en part de les lleidatanes. Segons l'Ajuntament, es tracta d'un fenomen que no s'havia pogut observar de manera similar al país des del 30 d'agost de 1905 i que no es tornarà a repetir fins al 17 de novembre de 2180.
La Guàrdia Urbana reforçarà la vigilància
Davant la previsió que la ciutadania es desplaci cap als punts alts de Manresa per seguir l'eclipsi, la Guàrdia Urbana reforçarà la vigilància als accessos als miradors i altres zones elevades de la ciutat.
L'objectiu és evitar possibles aglomeracions de vehicles privats, saturacions de la circulació i problemes d'estacionament als vials d'accés. Per aquest motiu, l'Ajuntament recomana prioritzar els desplaçaments a peu per arribar als punts d'observació.
En cas que es decideixi anar cap al sud de Catalunya per veure l'eclipsi total, la Guàrdia Urbana recomana planificar el trajecte amb antelació.
Les ulleres d'eclipsi han d'estar homologades
L'Ajuntament recorda que observar directament el Sol sense protecció adequada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles. Per aquest motiu, cal utilitzar únicament ulleres específiques per a l'observació d'eclipsis.
Aquests protectors han d'incorporar el marcatge CE, indicar el compliment de la norma ISO 12312-2, identificar el fabricant o importador i estar en bon estat, sense ratllades, forats ni altres desperfectes. Es recomana adquirir-los en establiments especialitzats i de confiança.
En cap cas s'han d'utilitzar ulleres de sol convencionals, radiografies, vidres fumats, CD ni filtres casolans per observar el fenomen.
Tampoc s'ha de mirar l'eclipsi a través de telescopis, prismàtics, càmeres o telèfons mòbils sense un filtre solar homologat col·locat davant de l'objectiu. A més del risc per a la vista, l'observació directa sense protecció adequada pot provocar danys en els sensors dels dispositius.