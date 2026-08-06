Viladordis consolida l'ampliació de la Festa Major amb quatre dies plens d'activitats

El barri de Viladordis, a Manresa, celebrarà la seva Festa Major del 4 al 7 de setembre consolidant l'ampliació de la programació iniciada l'any passat. Les entitats organitzadores han preparat una oferta d'activitats culturals, musicals, familiars i gastronòmiques amb l'objectiu de reforçar la festa com a punt de trobada dels veïns, així com de familiars i amics que aquests dies tornen al barri.
La presentació del programa s'ha fet al Casal de Viladordis, que, juntament amb l'Associació de Veïns de Viladordis, l'Agrupament Escolta La Salut i la Parròquia de Santa Maria de Viladordis i Santuari de la Salut, impulsa una nova edició de la celebració. Els organitzadors remarquen que el barri, situat a la vall del Llobregat, manté una identitat pròpia dins de Manresa, un tret que també es reflecteix en la seva Festa Major.
La programació reforça les activitats del divendres
Una de les novetats més destacades és l'ampliació de les activitats de divendres, organitzades per la Comissió Jove del Casal de Viladordis. La jornada començarà amb un taller de salsa a càrrec d'Eyder, del Gimnàs Popular de la Ruda. A partir de dos quarts de vuit del vespre hi haurà servei de bar i entrepans al Casal.
La nit continuarà amb un concert de música tradicional d'arrel llatina a càrrec d'El Patio i acabarà amb una sessió del DJ Max Töwel.
Activitats familiars, gastronomia i música en directe
La resta de la programació manté alguns dels actes més consolidats de la festa. Dissabte a la tarda tindrà lloc la gimcana familiar Viladordis Express, organitzada per l'Agrupament Escolta La Salut.
Al vespre se celebrarà la tradicional botifarrada popular, seguida del ball de Festa Major, amenitzat pel músic Raül. Els organitzadors recomanen adquirir els tiquets anticipadament, ja que l'any passat es van exhaurir totes les places disponibles.
Diumenge es repetirà el vermut popular, recuperat fa dos anys i ja consolidat dins del programa festiu. L'acte començarà amb un concert del grup Tres en Punt, que oferirà un repertori de versions.
Les entitats reivindiquen el treball col·lectiu
La Festa Major és possible gràcies a la coordinació entre les diferents entitats del barri i un ampli grup de voluntaris que, any rere any, preparen una programació pensada tant per als veïns com per als visitants.
El secretari del Casal de Viladordis, Lluís Sarró, assegura que "estem molt il·lusionats per la quantitat de persones implicades en la preparació de la festa i per poder mantenir i ampliar els actes dirigits sobretot a tots els viladordins i viladordines però també a la resta de la gent de Manresa i rodalies".