Artés estrenarà el nou espai exterior de Cal Sitges durant la Festa Major

Artés celebrarà la Festa Major del 3 al 7 de setembre amb una programació que combinarà música en directe, cultura popular, activitats esportives, propostes familiars i gastronomia. L'edició d'enguany estarà marcada per l'estrena del renovat espai exterior de Cal Sitges, que ampliarà la capacitat de l'Espai Central de la Festa Major, i per la incorporació de novetats com el Tasta i Volta i l'EscalaBirres.
L'Ajuntament aposta per una programació adreçada a tots els públics, amb desenes d'activitats repartides pel municipi i amb la música com un dels grans reclams de la festa.
El renovat espai de Cal Sitges guanya protagonisme
Una de les principals novetats serà la posada en funcionament de la primera fase de la transformació de l'entorn de Cal Sitges. L'enderroc de la nau que ocupava bona part del recinte ha permès ampliar considerablement l'espai exterior, que es convertirà en el principal escenari de la Festa Major. Aquest nou Espai Central oferirà més capacitat, comoditat i visibilitat per al públic, i concentrarà els concerts més multitudinaris de la programació.
La Ludwig Band encapçala el cartell musical
La música tornarà a ser un dels grans atractius de la festa. Divendres a la nit actuarà La Ludwig Band, un dels grups més destacats del panorama musical català actual, en una vetllada que també inclourà les actuacions de La Trup Duet i DJ Ceba.
Dissabte serà el torn del Frikibingo, que repetirà després de la bona acollida de l'any passat, abans dels concerts d'El Baile de Fin de Curso i la sessió de DJ Álvaro.
La nit de diumenge estarà protagonitzada per SDP, Les Que FaltaBand, DJ Matusalem i DDDJ, mentre que dilluns la programació musical culminarà amb les tradicionals havaneres d'Els Pescadors de l'Escala.
L'Espai Central també acollirà una zona de food trucks amb sis propostes gastronòmiques de proximitat, oberta de divendres a diumenge a partir de les sis de la tarda i amenitzada per DJ Jose de Luxe.
El Tasta i Volta i l'EscalaBirres s'incorporen al programa
La Festa Major arrencarà dijous al vespre amb una de les grans novetats d'enguany: el Tasta i Volta. La iniciativa consistirà en una ruta gastronòmica pels bars i restaurants d'Artés que permetrà degustar tapes i descobrir l'oferta culinària local. Les persones que completin el recorregut participaran en el sorteig d'un sopar per a dues persones.
Una altra estrena serà l'EscalaBirres, prevista per diumenge a la tarda al Parc de Can Cruselles. Els participants hauran d'apilar caixes de cervesa mentre s'eleven assegurats amb un arnès subjectat per una grua, en una activitat que combinarà habilitat, equilibri i diversió.
Esport, cultura popular i activitats familiars
La Festa Major mantindrà una àmplia oferta d'activitats esportives amb el torneig del FC Artés, el 3x3 de bàsquet, competicions de tennis de taula, petanca i escacs, així com una sessió de geocatxing de vespre.
La plaça de l'Església es consolidarà com l'espai dedicat a les activitats infantils i la cultura popular. La programació inclourà jocs dels Xics del Xurrac, un show cooking familiar, contacontes, tallers i l'espectacle de clown Woooow.
També s'hi celebrarà una ballada de sardanes amb la Cobla Mediterrània i, durant tot el cap de setmana, es podran fer visites gratuïtes al campanar de la parròquia de Santa Maria.
Les activitats familiars es completaran amb la festa Holi, prevista per divendres, i els inflables aquàtics a les piscines municipals, una de les propostes més esperades pels infants.
Ball de Gala i tradició
Entre els actes més tradicionals destaca el Ball de Gala de dissabte a la sala Dos de Gener, amenitzat per Cafè Trio, grup nominat en quatre ocasions als Premis ARC. Diumenge serà el torn del Dúo Caramelo, que tornarà a actuar al municipi.
Punt Lila durant les nits festives
Com en les darreres edicions, la Festa Major disposarà d'un Punt Lila durant les nits de divendres, dissabte i diumenge. Aquest espai oferirà informació, sensibilització i atenció davant possibles situacions de violència masclista o LGTBI-fòbia amb l'objectiu de contribuir a una celebració segura i respectuosa per a tothom.