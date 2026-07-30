Voilà! desembarca a Sant Fruitós amb tres dies de música i anuncia nous concerts a la tardor

Sant Fruitós de Bages incorporarà aquest mes d'agost una nova proposta musical amb l'arribada de Voilà!, un projecte que oferirà tres jornades de concerts, gastronomia i sessions de DJ al Cobert de la Màquina de Batre i que tindrà continuïtat durant la tardor amb un cicle estable de bandes tribut.
Tres jornades de música en directe i entrada gratuïta
L'activitat començarà divendres 7 d'agost a partir de les 10 del vespre amb el concert de Sultans of Swing, una de les bandes tribut a Dire Straits més reconegudes, que oferirà un repertori centrat en els grans èxits del grup britànic.
La programació continuarà dissabte 8 d'agost a les 7 de la tarda amb una sessió DJ Remember dedicada als èxits musicals de les dècades dels anys vuitanta i noranta. El cap de setmana es tancarà diumenge 9 d'agost a 2/4 d'1 del migdia amb un vermut musical que inclourà un concert sorpresa.
Durant les tres jornades, el públic també disposarà d'una oferta gastronòmica i totes les activitats seran d'accés gratuït.
El projecte tindrà continuïtat durant la tardor
L'arribada de Voilà! a Sant Fruitós de Bages no es limitarà a aquesta primera proposta estiuenca. El municipi passarà a formar part del cicle itinerant Tributs en Tribu, que durant la tardor i l'hivern portarà nous concerts de bandes tribut. Les primeres actuacions d'aquesta programació es donaran a conèixer pròximament.