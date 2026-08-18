Castellbell i el Vilar tanca cinc dies de Festa Major amb una elevada participació

Castellbell i el Vilar ha tancat cinc dies de Festa Major amb una elevada participació en les activitats programades i una bona acollida de les novetats incorporades enguany. El concert d'havaneres del grup Veus del Segrià, celebrat diumenge a mitjanit al pati de l'Escola Jaume Balmes, va posar el punt final a una celebració que ha combinat propostes culturals, esportives, familiars i musicals.
L'Ajuntament fa un balanç molt positiu d'aquesta edició, que ha portat veïns i visitants als diferents espais del municipi al llarg de cinc dies. El consistori destaca especialment la resposta a les noves activitats incorporades al programa, sense deixar de banda els actes tradicionals de la Festa Major.
Quinze colles participen en el primer concurs d'arrossos
Una de les novetats d'aquesta edició ha estat el primer concurs d'arrossos, que va reunir 15 colles i 200 participants al Poliesportiu Municipal. La proposta va servir per incorporar una nova jornada de convivència al programa festiu.
També han tingut una bona resposta la festa hawaiana i el concert tribut a Estopa, que van omplir el pati de l'Escola Jaume Balmes en una de les nits amb més assistència de la Festa Major.
Entre les noves propostes també hi ha hagut la recuperació del Correaigua i diverses activitats familiars, com la jornada amb festa Holi, festa de l'escuma i un espectacle sorpresa. El programa s'ha completat amb propostes com l'Improshow i el làser tag.
El pubillatge torna al programa de la Festa Major
La programació també ha mantingut alguns dels actes més emblemàtics de la celebració, com el pregó, les sardanes, el ball amb l'Orquestra Rosaleda, el ral·li humorístic, el sopar de germanor i les activitats organitzades per les entitats del municipi.
Un dels moments destacats ha estat igualment la recuperació de la proclamació del pubillatge, que ha tornat a formar part del programa com a mostra del compromís del municipi amb la cultura popular catalana. Els nous representants del pubillatge de Castellbell i el Vilar són Júlia Fernández i Roger Pla.
L'alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, ha destacat que "la resposta de la ciutadania ha estat excel·lent" i ha defensat que la combinació de tradició i noves propostes és el camí per continuar fent créixer la Festa Major. Valls ha definit l'edició com una celebració "viscuda intensament, amb un gran ambient de convivència i participació".