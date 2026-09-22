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La Torre Lluvià acollirà un concert de música clàssica índia pel 20è aniversari de Meandre

Cultura i Mitjans

Meghana Sardar Kenjale i Sílvia Vidal oferiran diumenge una aproximació al Dhrupad, una de les formes més antigues de la tradició musical de l'Índia

  • Meghana Sardar Kenjale i Sílvia Vidal oferiran un concert de Dhrupad a la Torre Lluvià -

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Publicat el 22 de setembre de 2026 a les 14:48

La Torre Lluvià acollirà aquest diumenge 27 de setembre, a les 6 de la tarda, un concert de Dhrupad, una de les formes més antigues de la música clàssica índia, dins dels actes del 20è aniversari de Meandre. La cantant Meghana Sardar Kenjale i Sílvia Vidal, a la tanpura i amb suport vocal, protagonitzaran una actuació que combinarà música i divulgació sobre aquesta tradició.

Una introducció al Dhrupad

El concert començarà amb una introducció a l'estil Dhrupad perquè el públic pugui conèixer les característiques i les claus d'aquesta tradició musical. Posteriorment, s'hi presentarà un Raga, amb la interpretació d'un Alap complet -amb les parts d'Alap, Jod i Jhala- i un o dos Bandish amb Upaj, que incorporaran espais d'improvisació rítmica.

Una intèrpret formada en el llinatge Dagar Parampara

Meghana Sardar Kenjale s'ha format en el llinatge Dagar Parampara i des de 2005 té com a mestre i guia el Guru Pandit Uday Bhawalkar. La seva activitat artística i pedagògica s'ha desenvolupat en diversos països i des del 2016 és artista resident a la Universitat de Salisbury, a Maryland, als Estats Units.

Al llarg de la seva trajectòria ha actuat, entre altres espais, a l'Acadèmia Franz Liszt de Budapest, al festival Berlín Arts Asia, a l'Ambaixada de l'Índia a la Haia i a la Universitat de Twente. A Catalunya ha ofert actuacions a la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona i tallers a l'ESMUC.

Actualment és artista qualificada en la categoria de Dhrupad a la ràdio All India i també ha col·laborat amb la televisió Insync en la sèrie India Stage.

Música i patrimoni a la Torre Lluvià

La proposta forma part de la programació del 20è aniversari de Meandre i planteja acostar una tradició musical mil·lenària a un espai patrimonial com la Torre Lluvià.

L'actuació vol oferir també una experiència basada en l'escolta pausada i l'aproximació a una forma d'expressió musical centrada en la veu, la improvisació i la contemplació.

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