El Festival Màgic tornarà dissabte a omplir el centre de Manresa d'espectacles i activitats

Manresa acollirà aquest dissabte 26 de setembre la setena edició del Festival Màgic, una jornada dedicada al món de la màgia que combinarà tallers, espectacles de carrer i propostes familiars en diferents espais del centre de la ciutat. El certamen està organitzat per Epic Grup, l'Ajuntament de Manresa, l'Associació Cultural El Galliner i l'Associació Màgia Central. Després de diversos anys d'aturada, el festival es va reprendre l'any passat amb un nou format.
La jornada comptarà amb la participació d'una quinzena de mags i, segons l'organització, tindrà com a objectius promocionar el món de la màgia i contribuir a la dinamització del centre de Manresa. Les activitats seran gratuïtes, amb l'excepció de la Gala de Màgia del vespre.
Tallers i espectacles durant tot el dia
El programa començarà a les 11 h amb un taller de màgia a l'Espai La Crica, al segon pis del Teatre Conservatori. L'activitat anirà a càrrec dels mags Caru, Rovi i Triple S, de l'Associació de Màgia de la Catalunya Central, i estarà adreçada a infants i joves de 5 a 20 anys. Es faran quatre torns de 30 minuts i caldrà inscripció prèvia gratuïta.
A 2/4 de 12 del migdia, la Biblioteca del Casino acollirà Li caçadori de contes, un espectacle per a infants a partir de 3 anys. Mitja hora més tard, a 2/4 d'1, el pati del Kursaal serà l'escenari d'Amb P de Pallasso, de Sabanni, una proposta que combinarà màgia, música en directe i humor.
A la tarda, a les 6 de la tarda, començarà al pati del Kursaal l'espectacle itinerant BiciCadabra, protagonitzat pel mag Fèlix Brunet, que donarà vida al personatge Mister F en una proposta que combinarà jocs, màgia i improvisació.
La Gala de Màgia, acte central
El principal acte del festival arribarà a les 8 del vespre al Teatre Conservatori amb la Gala de Màgia, que reunirà els mags Jaime Figueroa, Amelie, Carlitos i Javi Cruz & Anahí, amb presentació del manresà Magic Pol. Les entrades són numerades i tenen un preu de 18 euros, amb tarifa reduïda de 15 euros per a majors de 65 anys, menors de 30 anys i persones amb Carnet Galliner. Les entrades es poden adquirir per internet i a taquilla.
La jornada es tancarà a les 10 del vespre al Frankfurt Cal Xavi, al carrer Abat Oliba, amb una sessió de màgia de prop a càrrec del mag solsoní Pere Rafart, que presentarà l'espectacle Peresonal. Per assistir-hi caldrà
fer inscripció prèvia.